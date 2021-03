¡Ni como ayudarlo! Youtuber se tatúa código QR y al intentarlo abrir con su celular no funcionó

Tomar la decisión de realizarse un tatuaje es algo que se debe pensar con detenimiento pues es una marca permanente que difícilmente podrás borrar de tu cuerpo, por ello cada vez más las personas que se tatúan buscan diseños innovadores para no ser como el resto, ese fue el caso del youtuber colombiano conocido como La Liendra, quien decidió tatuarse un código QR, sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.

Decidió a no ser como el resto este youtuber decidió tatuarse su cuenta de Instagram a través de un código QR que plasmó en su piel, sin embargo, el resultado no fue el deseado pues a la hora de intentar escanear dicho código este influencer se dio cuenta de que no funciona.

Fue sí que Mauricio Gómez, verdadero nombre de “La Liendra”, compartió su “inovador” tatuaje con sus seguidores en redes sociales quienes en su inicio vieron el correcto funcionamiento del código el cual sí lanzaba la página de la cuenta oficial del influencer al escanear el código con el celular.

Sin embargo, semanas después al ser enfocado con la cámara de un teléfono móvil el código QR ya no funcionaba.

“Me salió fake”

Fue este martes cuando el conocido youtuber dio a conocer el error en su tatuaje luego d que al acudir con un cirujano plástico de la ciudad de Medellín se percató que el código del tatuaje ya no funciona.

"Me salió 'fake' porque no me abre", comentó en sus redes sociales el colombiano quien ahora se especula que buscará quitarse el tatuaje.

Como era de esperarse las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y no faltó quien se burló de la mala fortuna de “La Liendra”, mientras que otros decidieron darle ánimo pues así es esto de la tecnología “unos días funciona y otros no”.

Un 'influencer' colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram para abrirla en móvil pic.twitter.com/JodE07OQrR — RT en Español (@ActualidadRT) March 3, 2021

SSB