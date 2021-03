Netflix: ¿Cuál es la NUEVA serie de los creadores de "Casa de papel" que quiere adueñarse de los usuarios? | VIDEO

Netflix quiere seguir como la plataforma más grande de streaming en el mundo, por lo que no deja de sacar contenido que pondrá a la gente con los pelos de punta y los ojos pegados al televisor por un largo tiempo. Ahora hicieron oficial el trailer de la nueva serie "Sky Rojo", misma que promete emociones fuertes y un sin fin de problemas.

La nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel" busca consolidarse como una de las favoritas del público desde antes de su estreno, ya que con el puro corto dejaron ver que es una historia que mantendrá a todos a la espera de cada capítulo. "Sky rojo" cuenta la historia de tres sexo servidoras que se meten un gran problema al pensar que habían matado a una persona.

Coral, Wendy y Gina se dan a la fuga tras herir de gravedad a un proxeneta del club, pero su gran error fue el pensar que estaba muerto, ya que al sobrevivir a dicho encuentro decidió buscarlas para aclarar el asunto. El hombre pone a dos de sus muchachos de confianza a buscarlas por toda la ciudad para arreglar las cuentas pendientes.

A lo largo de la primera temporada las tres damas buscarán escapar de los sicarios del hombre que pensaron muerto, mismo que las tenía secuestradas; pero que al mismo tiempo se enfrentan con el tema de no poder acudir a la policía, ya que ellas piensan que mataron al jefe de los matones que están detrás de ellas.

Datos importantes de la serie

Más allá del guion, la escenografía y a historia los productores quisieron darle prioridad a la adrenalina y a no darle respiro a los espectadores, por lo que para la primera temporada solo sacaron 8 capítulos, donde cada uno no supera los 30 minutos, es decir, no se perderá mucho tiempo en contar detalles históricos y cosas por el estilo, será acción pura casi todos los minutos.

Las protagonistas de este futuro éxito de Netflix son: Verónica Sánchez, Yani Prado y Lali Espósito. El resto de los actores que conformarán este elenco está comandado por Miguel Ángel Silvestre, Enric Auquer y Asier Etxandia, siendo un grupo de actores españoles los que conformarán la primera plana de "Sky Rojo".

La serie estaba programada para estrenarse en el otoño 2020, pero con la pandemia se cambiaron las fechas y ahora estará lista para que todos la vean el próximo 19 de marzo. Un dato a destacar es que se habla que se estrenarán todos los capítulos de esta nueva trama de acción, peligro y drama en Netflix.

