¡Malas compañías y tentaciones! Conoce tu HORÓSCOPO para este jueves 4 de marzo de 2021

Las oportunidades laborales y de crecimiento se le van de las manos a algunos de los signos del zodiaco, es importante planear cada paso y ver hacia el futuro. Además, también se deben dejar de lado las inseguridades y amistades que te alejan de tu objetivo más grande, verás recompensas por el trabajo duro.

En el amor mientras que algunos signos sufren una ruptura amoroso y otros podrían tener conflictos por tentaciones, otros signos del zodiaco cierran las puertas de su corazón negando una oportunidad una vez más al amor. Nunca es tarde para volver a empezar y restaurar tu confianza en otra persona.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Las personas bajo el signo de Aries están bajo la negativa de crecer y afrontar sus problemas de una manera más madura. Podrías recibir una crítica constructiva de tu pareja este día, aunque no lo tomarás del todo bien y te molestará. Alguien necesita de ti una respuesta desde hace algún tiempo y no lo has considerado. Tanto el amor como el trabajo se encuentran en un buen momento, pero necesitas adquirir más responsabilidades.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

En el amor las tentaciones se acercan este día a ti, no dejes de pensar en aquello que te unió a la persona amada pues podrías meterte en problemas. Si tienes algún conflicto de pareja busca a alguien de confianza para un consejo y no a un desconocido. Si estás soltero una persona nueva podría llegar a tu vida en estos días, abre tu corazón. Si tienes problemas económicos debes hablarlo con tus padres, ellos te ayudarán.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las personas bajo el signo de Géminis podrían atravesar una situación difícil por una ruptura amorosa. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, tal vez emprender esa aventura que por mucho se ha prolongado y dejado de lado. Esta aventura, puede ser un viaje, traerá una persona nueva a tu vida, no le cierres las puertas al amor. Tu cuerpo pide actividad física, camina por lo menos 30 minutos diario.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

No tengas temor a dejarte llevar un poco por la vida, existen momentos en que debemos hacer esto y solo dejar que la corriente nos guíe hacia nuestro destino. Sientes que haces todo para lograr tus objetivos y no ves respuestas, toma tiempo y esfuerzo, al final encontrarás lo que estás buscando. Tu pareja necesita de tu apoyo en este momento, se siente desprotegida y vulnerable ante una situación de su parte, debes darle la mano.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Estas dejando de lado cosas importantes en tu vida que te ayudarán a mejorar tu futuro, es momento de planear tu siguiente paso. Es probable que alguien a quien le debes dinero tema cobrártelo, mientras que si eres tú el que debe hacerlo no dudes en cobrar la deuda, este ingreso extra te ayudará a un fuerte gasto que debes hacer. Una persona está interesada en ti, pero debes ver más allá de ti mismo.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

No es momento para tomar riesgos en los negocios, ni tampoco para invertir dinero en cosas de lujo o hacer gastos fuertes, tienes que comenzar a tomar decisiones sobre el uso de tu dinero y el orden de las finanzas. Es momento para comenzar a ahorrar, pues se avecinan gastos que podrían requerir de una fuerte inversión. Deja el temor a volver a amar de lado, hay una persona que está interesada en ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Para Libra no será un buen día, pues quienes están atravesando por una ruptura amorosa este viernes verán todo de manera negativa y sentirán una sensación de soledad. Es momento de sacudirse lo malo y comenzar a salir y conocer gente nueva. Se trata de tomar el control de tu vida y experimentar con nuevas cosas. Si estás en una relación es posible que tu pareja o tú se sientan desprotegidos y olvidados.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En el amor estás manifestando ciertos miedos con respecto a una persona que estás conociendo, no dudes de su amor o de su capacidad de entrega. Una mala experiencia no va a definir las nuevas relaciones o a cada una de las personas que puedas conocer. Hoy podrías dar con un gran resultado en tu trabajo, pero debes tener en cuenta que no estás a solas en este proceso, dale el crédito a quienes han estado ahí.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes comenzar a luchar por lo que quieres, no siempre las cosas te llegarán por arte de magia. En el trabajo estás dejando que las presiones te pasen la cuenta y hagan que estés pasando por un momento complicado y de sequía creativa, puedes solucionarlo buscando otras fuentes de inspiración y momentos a solas. El amor con la persona a tu lado ha presentado algunos problemas, necesitará de tu paciencia y compromiso.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estas poniendo poca atención a las cosas que suceden en tu vida, es por ello que podrías no llegar a entender lo que sucede realmente, concéntrate en ello y lograrás comprender mejor el entorno en el que te desarrollas. Alguien te hará un comentario negativo en lo laboral, si crees que ha sido ofensivo no dudes en decir lo que piensas. Recibirás el pago por una deuda pendiente o herencia, aunque lo desees trata de no gastarte el dinero, pues necesitarás ahorrar por un problema en el futuro.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás confiando poco en las personas que están a tu alrededor, lo que no es bueno, ya que estás dejando que se alejen de ti, incluso en el trabajo, no dejes que esto suceda. Debes tomar más decisiones importantes en tu vida, estás teniendo miedo a hacer esto y dejando que el tiempo y los hechos te pasen por encima sin hacer nada por ello.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La vida de familia está bien, pero hay diferencias entre varios de sus miembros, para limar asperezas intenta organizar una cena o una junta agradable, intenten no tocar temas como el dinero o recuerdos del pasado que sean dolorosos. Una persona que conoces bien te dirá un comentario que encontrarás un tanto ofensivo, intenta no enojarte.

Frase del día:

“Me enamoré de la vida, es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo”, Pablo Neruda.

cvg