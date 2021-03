¡Llévalos juntos! Los mejores MEMES sobre Nutella que se unta en las redes

Los usuarios de redes sociales, no dejan de sorprendernos con cualquier cosa que logran hacer tendencia en cuestión de minutos ya sea porque ocurrió un suceso cómico o serio, ellos se encargan de hacerlos virales usando hashtags tan sencillos que muchos internautas se empiezan a subir al tren de los memes.

En esta ocasión, le tocó a un producto hecho a base de cacao y chocolate, así es, la Nutella, el cual ha protagonizado diversos memes por diversas cuestiones que no son aptas para menores de edad.

La tendencia de untar en las redes

Primero, de pronto en Twitter y Facebook, se empezaron a llenar de alusiones sobre una marca de chocolates, en el que todas las referencias responden a un tema de sexualidad, ya que se da a entender que se quiere untar esta crema de chocolate a la pareja, seas hombre o mujer.

El wey de los fetiches raros viendo porque Nutella es tendencia: pic.twitter.com/uc2KImZpMn — Joan Eddy (@joaneddy2701) March 3, 2021

En las redes se ven comentarios por parte de los usuarios acompañando imagenes de Nutella con; "Mi ex con Nutella", "Mi novia con Nutella" o incluso, "Yo con Nutella", haciendo mención con otras intenciones de uso del producto que no es untarlo precisamente en un pan, por lo que, si alguien te manda un meme de Nutella, no es para que lo coman juntos.

A continuación, te presentamos los mejores memes de Nutella que están circulando en las redes sociales:

