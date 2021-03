Homofobia puede estar relacionada con bajo coeficiente intelectual; revela estudio

Investigadores de la Universidad de Queensland, Australia, determinaron que la homofobia podría estar vinculada de manera estrecha con un coeficiente intelectual bajo. Esta situación sería una de las muchas que generarían prejuicios en contra de la homosexualidad.

El estudio publicado en la revista Intelligence analizó los datos de más de 11 mil 500 australianos contenidos en la encuesta de Household, Income and Labor Dynamics in Australia (HILDA) realizada en 2012. Asimismo retomó datos de la encuesta HILDA realizada en 2015.

La encuesta tuvo como objetivo preguntar a los participantes en torno a la igualdad de derechos. La escala del estudio situaba bajo los parámetros de uno a siete, teniendo la afirmación de: Las parejas homosexuales deberían tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Los resultados arrojaron que entre más bajo era el coeficiente intelectual de la persona mayor era su prejuicio en contra de la homosexualidad. Por lo que los investigadores concluyeron que las correlaciones bien conocidas entre la baja capacidad cognitiva y el apoyo de actitudes perjudiciales o no igualitarias.

También argumentaron que los resultados sugieren que las habilidades cognitivas juegan un papel crítico, aunque subestimado, en el prejuicio. En consecuencia, recomiendan un mayor enfoque en la capacidad cognitiva en la investigación sobre los prejuicios y una mejor integración de la capacidad cognitiva en los modelos de prejuicio”, completaron.

¿Dónde surge el término homofobia?

George Weinberg, psicólogo estadounidense, acuñó el término homofobia en la década de 1970. La definió como el miedo a estar incómodamente cerca de personas homosexuales. Weinberg escribió en su libro de 1972 Society and the Healthy Homosexual (La sociedad y el homosexual sano): Nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad.

El profesor de Endocrinología y Sexología Médica en la Universidad de Roma Tor Vergata, Emmanuele A. Jannini, se sumó a los investigadores que se han dado a la tarea de indagar acerca de los factores de la homofobia.

En un estudio publicado en la revista Journal of Sexual Medicine en 2015, Jannini vinculó la homofobia con el psicoticismo (condición marcada por la ira y la hostilidad), la existencia de mecanismos de defensa inmaduros y una vinculación paterna temerosa (que lleva a una inseguridad inconsciente a quien la padece).

Con información de Muy interesante

dgp