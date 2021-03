Horóscopos: SANTIDAD para tu signo ZODIACAL gracias a la LUNA este 29 de marzo 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, esta semana es la mejor para que puedas liberarte de ataduras y karmas familiares que ya no te corresponden, con ayuda del universo podrás enfocarte y reconectar con tu yo interior, lo mejor está por venir sólo cuida los celos y ten cuidado con las posesiones, aprovecha el tiempo libre para depurar tu habitación y liberar espacio para cosas nuevas.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es momento de que tomes el control y las riendas de tus propias decisiones asumiendo las consecuencias, ten fe en que el universo está actuando a tu favor y y confía en ti mismo, no te presiones por el pasado ni por el futuro, tus seres espirituales y tus ángeles están acomodando todo para tu más alto bien. Ten cuidado con la gente que se aprovecha de ti.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La buena fortuna y la buena suerte están a la vuelta de la esquina, abre bien los ojos ante la abundancia que se te presenta, tómala y abrázala, siente el poder de tu YO superior, la fuerza y la energía de la luna están poniendo todo para que desde hoy comiences a pensar desde la abundancia y el agradecimiento.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Los asuntos legales y acuerdos que tengan que ver con firmas están caminando a tu favor, únicamente debes controlar el impulso y tener la cabeza bien fría para no cometer errores en este momento tan crucial para tu vida, comienza a tomar decisiones y actúa con paciencia, recuerda que Roma no se hizo en un día así que tranquilo y trata de mantener tu mente ocupada, aprovecha la semana santa para reconectarte con tu yo interior.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo, tu liderazgo nato le está incomodando a varias personas a tu al rededor, sé astuto y da pasos estratégicos, la buena suerte están de tu lado pero debes ser muy hábil ante cualquier señal de deshonestidad, recuerda que no todos son transparentes como tú y a veces tu nobleza no te deja ver más allá de lo que ven tus ojos. Mantente alerta y confía en tu poder y energía natural.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estas en una etapa de cerrar ciclos, asegúrate de no dejar nada pendiente porque a veces el pasado surge de nuevo y descompone tu paz mental, recuerda que el pasado ya no tiene nada que decirte y lo más importante en estos momentos es que no tengas nada pendiente para poder seguir avanzando. El universo camina a tu favor.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El equilibrio es tu poder natural, no dejes que nada externo afecte tu paz mental y la energía que has trabajado durante las últimas semanas, prioriza tu bienestar antes que cualquier situación para que no vuelvas retroceder, visualiza cómo te sentias hace unos meses y ve la evolución que has tenido

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es momento de que te prepares para lo mejor de la vida ya que el universo está poniendo toto a tu favor, sólo ten cuidado de los falsos amigos pon atención en quién depositas tu confianza, deja de pensar en los demás antes de ti mismo, ponte siempre en prioridad y cuida el amor propio. Aprende a poner límites ya que si te haces la víctima el universo te dará limosna.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio, estas esforzándote mucho y eso es algo que el universo sabe recompensar, sólo no abuses de ti mismo ni permitas que los demás lo hagan, no todos tienen el gran valor de la honestidad como tu así que debes ser más cuidadoso a quién le entregas tu confianza y lealtad, a veces los amigos te desechan cuando ya no les "sirves".

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario, aprovecha la primavera y la semana para tomarte una pausa y poder reconectarte contigo mismo, recuerda que no todo es trabajo, debes tener tiempo para ti y cosechar el amor propio todos los días, no te presiones de más ya que la salud es lo más importante para poder continuar y logar tus sueños, el universo guarda una gran sorpresa para ti cuando descubras el amor propio.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Los últimos acontecimientos han hecho que te sientas un poco inseguro, sin embargo deberás sacar esa fuerza interior que llevas dentro y confiar en tu carácter, debes ser consciente de quien eres y todo lo que has logrado, no te dejes contaminar de chismes y comentarios mal intencionados, ten fe y deja que las cosas fluyan para tu más alto bien.

Frase del día: "El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre." Steve Jobs

avh