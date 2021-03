Horóscopos: Ésta es tu carta del Tarot para hoy DOMINGO 28 de marzo

La Carta del Tarot del día te dice que vienen nuevos caminos, que hay cambios y que si sigues tu instinto sabrás que debes tomarlos. No tengas miedo a tomar decisiones y a seguir nuevos proyectos en cualquier aspecto de tu vida.

La Carta del Tarot del domingo 27 de marzo es el Loco

FOTO: Archivo

La Carta del Tarot del domingo 28 marzo es El Loco. Es la representación de un nuevo comienzo. Debes innovar, valorar por encima de todo la espontaneidad y romper con lo que no te sirve, si no tienes más remedio. Esta carta representa también lo inesperado, la demolición de viejas estructuras que no aguantan el paso del tiempo.

En este periodo podrás liberarte de viejas ataduras y prejuicios. Suelta amarras pero sin luchar ni victimizar. Es una gran oportunidad para dejar atrás el egocentrismo.

Hadas del Palacio: En el Palacio de Avalon las sacerdotisas elaboran pociones mágicas para celebrar el nuevo ciclo. Es tiempo de descansar y dejar que hadas, duendes, magas, ninfas y sacerdotisas bailen a tu alrededor.

Piedra Granate Almandino: Aporta fuerza y vigor. Ayuda a disfrutar del tiempo en soledad, aportando un amor profundo. También ayuda a integrar la verdad y crea afinidad con el yo superior. Abre la mente e impulsa los sentimientos de compasión y ayuda al prójimo. Te servirá para afrontar las crisis emocionales profundas, aportando la fuerza necesaria para salir adelante.

