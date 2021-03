HORÓSCOPOS: Una nueva relación toca tu puerta, el AMOR espera por ti este 28 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Mi querido Aries, este domingo 28 de marzo tendrás ganas de festejar, pero ten en cuenta que aún no es el mejor momento para ello y tampoco está tu economía para despilfarrar.

Eso sí, lo que viene para ti en el amor es algo interesante ya que un amor del pasado va a volver a tocar a tu puerta y podría interesarte poner atención a la propuesta Aries. Abre tus brazos y muestra los cambios que has tenido, la evolución de tu ser y que ambas personas han madurado en este tiempo. Si todo esto se hace con amor, puede surgir algo importante.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, se acercan las vacaciones y tú eres de esos signos que necesitan desconectarse para retomar fuerzas. Es momento de darte un fin de semana fuera de la ciudad, quizá ir al campo o algún lugar boscoso para llenarte de oxígeno y buena vibra. Eso sí, toma en cuenta a tu familia para esto.

Sabemos que siempre andas con el magnetismo a tope, pero quizá una nueva persona entre a tu vida. Pon atención y observa quienes te rodean, quizá esa persona importante ya la conoces y pueda nacer una relación sana Tauro.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es tiempo de que todo lo que sucede a tu alrededor querido Géminis, es directamente proporcional al esfuerzo para bien y para mal que tú mismo le pongas a las cosas. Es bueno que seas reflexivo y medites, que te guste hallar soluciones, pero también necesitas salir de ese manto de dudas y exponer lo que sientes.

Lo que sí debes poner mucha atención es en los momentos con tu pareja, ya que pronto habrá más apertura para compartir y expresar lo que pasa con cada uno. Pon énfasis en esto Géminis y tu relación mejorará.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Comienzas a tomar consciencia de lo que tienes que entregarle a tu cuerpo y lo que no, es probable que hayas sufrido de algún malestar reciente que te ha llevado a tomar esta decisión, pero recuerda que no hay mal que no traiga un bien agregado, es momento de cambiar tu alimentación y de hacer más actividad física.



Un tiempo de poner a prueba tus conocimientos se acerca a pasos agigantados, por lo que si no te has preparado entonces no hay que comenzar desde hoy, no dejes esto para otro día, hoy es el momento de hacerlo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Un excelente día para la tranquilidad y para liberar tensiones, quizás es bueno que pruebes realizar algún deporte o ejercicio que te ayude con esto, podrías tener excelente resultado si tomas una actividad extra a tu trabajo.



Si estás en una relación, entonces es momento de poner tus ideas claras en esta materia, necesitas tomar decisiones importantes con respecto al futuro que están construyendo entre los dos, recuerden siempre escucharse mutuamente, no dejen que la idea de uno prime siempre sobre la del otro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo es momento de que te relajes y liberes un poco, ya que la vida es para eso, para gozarse y tú la estás sufriendo en muchos momentos. Es bueno tener metas, planes, expectativas altas, pero la presión y aislamiento te aniquilan. Escucha a otras personas y acércate al mundo.

Hay una persona cerca de ti que se da cuenta de todo esto, que vale la pena y siempre te ha escuchado, atiende a su llamado y confía en esa amistad sincera Virgo. Muchas personas a tu lado te aman, regala amor también.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás dejando pasar el momento de concluir un proyecto muy importante que tenías entre manos, pero que decidiste en último momento no llevar a cabo porque no te sentías con mucha seguridad de que sería un triunfo, hoy es el día indicado para retomar esto, por lo que si te sientes con el ánimo de hacerlo, es lo recomendado.



Hay una persona que estuviste conociendo hace poco tiempo, pero las cosas quedaron ahí sin dar mayores explicaciones, es probable que hoy vuelva a pedirte las razones de por qué el alejamiento tan repentino, no dejes pasar el momento de decirle porque sucedió esto, nadie merece que le dejen así sin decir algo antes, aprende esta lección.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Excelente momento para expresarte de manera elocuente y eficaz en tu trabajo, es probable que tengas entre manos un proyecto muy importante en el que has puesto mucho esfuerzo, por lo que es de suma importancia que el día de hoy lo des a conocer, ya que recibirás no solo críticas positivas, sino que podrás llevarlo a cabo con todas las responsabilidades que eso lleva.



Tienes que estar con mayor atención en las cosas positivas de la vida, es probable que tengas que darle un mayor énfasis a tu relación de pareja en este momento, si han estado teniendo dificultades, entonces debes buscar maneras nuevas de llegar a su corazón nuevamente, no dejes pasar la oportunidad de reconquistar al ser amado, no todo está perdido aún.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes pensar muy bien en los pasos que vas a dar en el futuro, es probable que no estés viendo con claridad lo que debes hacer y por donde debes transitar, si el camino está pedregoso no te preocupes, siempre podrás aclararlo con buenas decisiones y teniendo el mayor cuidado al transitar por él.



Una oportunidad de hacer crecer tus finanzas llegará el día de hoy, podría algo de riesgo, por lo que debes tomar en cuenta todos los pormenores que esta decisión implica, muchas veces debemos lanzarnos de lleno al mar con este tipo de cosas, pero en este momento es necesario que le des una vuelta más antes de dar el gran salto.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio, quizá no te has dado cuenta, pero estás prestando poca atención a lo que quiere tu corazón y no le estás dando paso a la intuición en tu vida, esto puede ser un error. Es momento de que tu camino sea elegido por ti, no por el azar, de que entregues confianza a tu intuición y tomes caminos acorde a lo que mejor te haga sentir o pensar.

Las vibras están positivas a tu alrededor, así que haz caso a lo que tu mente le parece mejor, confía en ti y tu capacidad para hacer algo y verás que los resultados son positivos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario, es momento de volver a la raíz de tu vida, al momento donde soñaste muchas cosas para tu camino y donde nada parecía imposible. Todo esto servirá para que te des cuenta que aún todo es posible, no puedes dejarte caer ni sentir que has fracasado, todo proceso lleva caídas y de ellas aprendemos más que de los triunfos Acuario.

Tampoco aceptes lo que tienes sólo porque nada más puede llegar ya, no actúes de forma pesimista, hay mucho más porque luchar, es momento de que saques tu lado optimista y te reinventes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Excelente momento para disfrutar de los placeres de la vida Piscis, no dejes darte un gusto que hace tiempo quería el día de hoy, podría ser una buena ocasión para tener una cita contigo e ir a visitar un lugar que quieres, ir de compras o a ver una película al salir del trabajo, todo lo que quieras el día de hoy está permitido y más porque en fin de semana se debe gozar la vida.



Si alguien te invita a una cita el día de hoy o a ir por unas copas después del trabajo, acepta, no digas que no, ya que te perderás de un grato momento juntos y puede ser el inicio de una nueva relación.

Frase del día: "No reces por una vida sencilla, reza por la fortaleza de resistir una vida difícil" - Bruce Lee

maaz