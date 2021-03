¡Revive el amor y sigue tus metas! Conoce tu HORÓSCOPO para este jueves 25 de marzo de 2021

Aunque la mayoría de los signos del zodiaco se han esforzado en alcanzar sus metas profesionales, no para todos es momento de triunfar y es mejor ver y disfrutar de lo que tienes en este momento. Tus metas te han llevado a descuidar aspectos de tu vida personal como tu familia y tu pareja, quienes piden a gritos tiempo para ellos y para conversar sobre lo que les preocupa.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Este día Aries recibirá una crítica que podría llegar a molestarlo, debes tomarlo de la mejor manera pues es para ayudarte y traerá cosas positivas a tu vida. Deberás reflexionar sobre una nueva oportunidad de trabajo que llegará a ti en estos días, pues no estás seguro de que tenga la misma estabilidad que te da en el que te encuentras. En el amor te sientes preparado para volver a abrir tu corazón, aprovecha el entusiasmo y no dejes de salir.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Una persona con la que estás saliendo podría despertar dudas en ti, pues algunas de sus actitudes o acciones no coinciden con lo que sabes. Confía en tu instinto y si no estás seguro entonces debes dejar ir a esa persona. Dudas sobre la fidelidad de la persona que está a tu lado surgirán en estos días, sólo reflexiona las cosas y no hagas ideas que no son correctas para evitar conflictos, la comunicación es la clave.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es una buena temporada para comenzar a mostrar todos tus talentos en lo profesional. Si eres estudiante es momento de comenzar a planear tu futuro, no te apresures y tómalo con calma, traerá cosas positivas para tu futuro. En el amor alguien se acercará a ti, no dudes de lo que tienes para entregar pues puedes dar más de lo que te imaginas, abre tu corazón.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Es un buen momento para mostrar tus dotes de líder en el trabajo, traerá cosas positivas para ti en lo profesional. Para quienes estudian, es probable que atraviesen una mala racha y no aprobarán el examen para el que te has preparado, pero debes seguir intentando que no todo está definido. Tu pareja buscará un consejo de ti este día, sólo dile lo que sientes y apóyalo.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Quienes hayan terminado una relación amorosa hace poco tiempo están pasando por un periodo donde es probable que se sientan con una soledad muy grande, pero no es algo por lo que hay que tener y es mejor considerar el nuevo camino por delante. Toma las riendas y vuelve a hacer algo que te gusta y que te hace feliz, retoma viejas actividades que te animarán.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

No temas divertirte con tus amigos y pareja, es un buen día para retomar esta parte de tu vida que has dejado de lado por las cuestiones laborales. En la pareja, necesitan hacer cosas nuevas y pasar tiempo juntos, la rutina comienza a desgastar la relación. Necesitas comprender que el trabajo no es solamente algo aburrido que hacemos todos los días y del cual no podemos escapar, vuelve a recuperar el amor por lo que haces.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El momento de soledad por el que quizás estabas transitando se está acabando y ahora viene algo muy especial para ti, podría ser la persona que has estado buscando hace tiempo. Aunque no descartes la posibilidad de tener una amistad con las personas que lleguen a tu vida, pues podría convertirse en un gran amor. Tienes la fortuna de conocer a una muy buena persona que está dentro de tu círculo de amistades cercanas, es probable que el día de hoy esta persona te llame porque se siente un poco mal por algo que ha sucedido en su vida.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No estás escuchando bien a tu voz interior y esto lo estás notando, ya que probablemente estés tomando decisiones erróneas en tu vida, deja de lado las distracciones y comienza a escuchar a tu ser interior. Debes volver a mirar a la persona con la que llevas años, puede ser que no estés viendo bien lo que está viviendo y esto te lo recriminará más adelante.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes a tu familia de lado, no importa lo que tengas que hacer ni las obligaciones que te estén esperando en casa, siempre hay tiempo para entregar cariño y preocupación a las personas que nos dieron todo en la vida.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Te has caído y te has tropezado antes en la vida, hoy podrías volver a fallar en algo, pero ya tienes la experiencia del pasado, la cual te ha enseñado que no importa cuántas veces caigamos, siempre volveremos a ponernos de pie. Es importante que desees tener éxito en lo que te propongas, pero también es bueno que veas la realidad y sepas cuándo es buen momento para conseguirlo. Has estado insistiendo con una persona que no da lo que tanto deseas, es momento de ver para otro lado y seguir adelante.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás descuidando a tus seres queridos por poner atención a algunas cosas que no lo merecen del todo, lo que no te ayuda a salir adelante. Para quienes son adultos mayores disfrutarán de recordar buenos momentos junto a personas que aman, podría tratarse de una reunión familiar. Tu relación de pareja necesita de tu atención, pues se ha sentido desplazado.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Perder el control de las cosas no siempre significa algo malo, muchas veces es bueno dejar de tener el manejo de lo que nos pasa, nos enseña a ver las cosas desde otra perspectiva. Una oportunidad de trabajo tocará a tu puerta este día, no dejes que el temor invada tu pensamiento y toma las riendas para poder salir adelante. Una persona se acercará a ti, pero sólo busca diversión y un momento fugaz contigo.

Frase del día:

“Para eso sirven los sueños ¿No? Para enseñarnos hasta dónde podemos llegar”, Laura Gallego García.

