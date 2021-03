Mhoni Vidente te cuenta lo que te deparan los astros para el amor, salud y dinero, hoy domingo 21 de marzo

No puedes terminar la semana sin conocer las predicciones más importantes que los astros te tienen preparadas de la mano de Mhoni Vidente; conoce cómo te irá este día en asuntos relacionados con el dinero, las finanzas y tu fortuna, también en la salud, el trabajo y el amor. Averigua qué te tiene deparado el destino en tu horóscopo diario y así puedas tomar las mejores decisiones de cara a la semana que está por empezar.

Aries

Debes de tener cuidado con tu relación de pareja. Recuerda que tu temperamento sexual te hace estar con dos a la vez, y si no tienes cuidado, se te puede complicar tu relación amorosa. Recuerda que es mejor quedarse con el que te quiere y tus signos más compatibles son Acuario, Aries y Capricornio.

Este 21 de marzo, trata de salirte a caminar con los primeros rayos de sol y vístete de colores claros para que atraigas más energías positivas a tu vida.

Tauro

En el amor, andarás un poco confundido y no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual. Recuerda que tu signo es tierra y eso te hace tener la mejor decisión, solo dale tiempo al tiempo. Te llega la invitación a una boda, pero va a ser fuera de tu ciudad.

Este 21 de marzo prendas una vela de color rojo y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para que atraigas la buena suerte.

Géminis

Prepara ya las maletas para salir de viaje para la Semana Santa, solo recuerda que debes de medirte en tus gastos en tus vacaciones. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana te vendrá un amor que te dará mucha felicidad del signo de agua. Ten cuidado con los accidentes, sé más precavido en todo lo que vayas a realizar en estos días.

Este 21 de marzo, por eso te recomiendo que te pongas algo de plata y prendas una vela de color blanca para que ese cambio todavía sea más fuerte y te dure todo el año.

Cáncer

Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana, hazlo, que te va a ir muy bien. Trata de no pelear con tu pareja y no tenerle tantos celos. Mhoni Vidente te aconseja que recuerdes que la base de toda relación es la confianza. Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo se traiciona mucho así mismo, así que trata de poner tus pensamientos en positivo y no celar tanto a tu pareja.

El astro rey va a llenar de una energía tan especial a tu signo, por eso te recomiendo que te pongas algo de ropa nueva y clara con mucho perfume para que atraigas más la buena suerte antes de salir de casa.

Leo

Tu signo entra en una nueva etapa de cambiar todo lo negativo por cosas positivas y dejar atrás todo lo que te hacía daño, así que te recomiendo que prendas un vela de color azul y te pongas agua bendita en la nuca y verás cómo la abundancia vendrá a ti. Esta Semana Santa te llega la invitación de salir de viaje, tú vete, que tu signo ya necesita salir después de esta pandemia.

Este 21 de marzo, Mhoni Vidente te comparte que las energías positivas te van a rodear más fuerte, así que trata de aprovecharlas para crecer más en tu vida profesional.

Virgo

Fin de semana de estar con mucha suerte. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en estos días vendrá a ti un amor del signo de Aries o Acuario que te hará muy feliz. Ya no pienses en los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites. Resuelves papelería de abogados a tu favor.

Este 21 de marzo tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis, ponte agua bendita en la nuca y frente y vestirte de colores claros para mantener bien tu buena vibra.

Libra

Fin de semana de aprender a triunfar y a ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida, son tiempos de crecer y dejar un poco la indecisión y realizarlos profesionalmente. En el amor, tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos. Te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia.

Este 21 de Marzo te recomienda ayunar y prender una vela blanca para que la renovación solar esté más tiempo en tu vida.

Escorpión

Fin de semana de darse cuenta que necesitas empezarte a renovar por completo, sobre todo en lo laboral. Recuerda que tu signo ya no puede esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente.

Prende una veladora blanca y trata de cortarte el cabello el 21 de marzo, que ese día tu signo estará entrando a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética, así que trata de pensar positivo todo el día. Trata de estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario

Te recomiendo que renueves tu energía en cuestiones de tu persona que tu signo entra en una elevación espiritual y de más conciencia, lo que te va a ayudar a conseguir las metas que tanto deseas. Trata de no discutir tanto y llegar a un acuerdo. A los Sagitario solteros, por fin deciden ya tener pareja formal.

Este 21 de marzo no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden a crecer.

Capricornio

Tendrás una elevación espiritual. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Ten cuidado con las pérdidas, sobre todo en la calle o supermercado. Cambias muebles de tu casa y mandas a arreglar una tubería.

En este 21 de marzo, tu signo va a estar cargado de buenas energías y más a las 3 de la tarde, por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más.

Acuario

Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, trata de ir con el médico. Te compras ropa para verte más juvenil. Te buscan familiares de fuera para una fiesta.

Trata de salirte a caminar y ponerte ropa clara para que el 21 de marzo tengas más abundancia y prosperidad y prender tu veladora blanca.

Piscis

Fin de semana de muchos cambios en tu vida personal, por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona. Te va a buscar un amor del pasado del signo de Géminis, Escorpión o Aries, que va a querer regresar contigo. Preparas un viaje para abril de vacaciones. Te viene un golpe de suerte con los números 12 y 27. Para los Piscis que están casados, les viene un embarazo en puerta. Te llega visita a tu casa de personas de lejos.

Este equinoccio de primavera será la transformación para bien de tu vida, así que te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía positiva dure más tiempo.

msb