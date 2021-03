HORÓSCOPOS: ¿El AMOR protagonizará tu vida? Descúbrelo para este viernes 19 de marzo de 2021

Para aquellos nacidos en Marzo, las cuestiones amorosas podría ser un día espectacular. Venus tiene la mayor parte de marzo de tu lado y eso, como bien sabes, son oportunidades y éxito en las relaciones. En tu caso, aprovéchalo a tope con amigos y la familia, pero a ti como lo que te gusta es el amor en pareja, intenta exprimir tu buena suerte todo lo que puedas.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

La vida te sonríe hoy, Aries, como hace tiempo que no lo hacía. Es un buen momento para dar cariño a tu gente más querida y también para descubrir a diario las cosas buenas que te rodean. Te sentirás bien en todos los sentidos. Hoy alguien entrañable te echará una mano en un tema que para ti era espinoso. Acepta porque tiene los medios para hacerlo y se ofrece con las mejores intenciones. También puedes tener un día muy bueno en el amor, desconfiada Aries, aunque en principio tengas el impulso de dejarlo pasar. Amar a alguien y compartir con esa persona a diario tus problemas y tus alegrías es algo que te dará un gran bienestar emocional.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Si crees hoy que las cosas en el terreno laboral no marchan como deberían, Tauro, empieza a trabajar a diario tu forma de actuar con los colegas. Quizá no tienes con ellos una relación óptima y esto hace que estés más en tensión intentando dar mejor impresión. Si logras mantener una relación de confianza mutua con tus compañeros, estos temores desaparecerán y será lo mejor para el equipo y para el trabajo que lleváis a cabo. En los temas sentimentales, romántica Tauro, si estas ahora en una relación de pareja atraviesas un momento de dar un paso adelante. Quizá es hora de plantearse un compromiso o una convivencia. Tu chico estará receptivo.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Estás superando ya esa sensación de vacío que tenías a diario en los últimos tiempos y que te tenía tan melancólica, Géminis. Hoy sabes ver las cosas que has conseguido y esto te permite empezar a levantar cabeza en un momento en que lo veías todo gris oscuro casi negro. Ahora has de convencerte de que te mereces lo mejor. Revisa cuáles son tus metas y analiza los pasos que das a diario, o que tendrías que dar para alcanzar lo que estás deseando y no sólo en el aspecto profesional. Hoy sal de compras e invierte lo necesario para hacer de tu casa un lugar súper confortable, hogareña Géminis. Recuerda que el orden y la limpieza son básicos para la buena armonía en el hogar, para que entren en él las buenas energías. Es parte de la filosofía oriental que tanto te atrae.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Quizá te sientes hoy un poco melancólica, introvertida Cáncer, y no consigues averiguar los motivos que te llevan a este estado. Deberías hacer lo posible para verte con tus amigos y salir con ellos. Sabes que siempre consiguen borrar esas sombras de tu corazón y que a diario acabas sintiéndote contenta a su lado. Además, a ellos les encanta tu compañía, no eres una persona corriente, eres sociable y divertida, aunque sólo lo demuestres con la gente de mucha confianza. Lo cierto es que cuando estás con un grupo ves las cosas más positivamente.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Hoy el amor será protagonista de tu vida, Leo, sea cual sea tu situación sentimental. Si has empezado hace poco tiempo una relación, es necesario que te entregues por completo. Amor y comprensión son dos pilares básicos y no puedes flaquear en ninguno de ellos. Si intentas que sea así a diario, la relación será muy buena en el futuro. Si tuviste en el pasado un fracaso sentimental, es un momento excelente para volver a amar, desengañada Leo. Deja ya de negarte a ello a diario por temor a que se tuerza porque no va a pasar. Y si estás en una relación de largo recorrido, hoy te espera un día espléndido al lado de la persona amada.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Te estás tomando a diario las cosas demasiado en serio, Virgo, y a veces es bueno ponerle un poco de chispa, de improvisación, de locura. Hoy recuérdalo y no seas tan estricta. También en ocasiones has de arriesgarte para conseguir algo que deseas y hoy es un buen día para ello. En el terreno sentimental, si estás en pareja, necesitáis más conexión y también más variedad en la relación, responsable Virgo. Haz un ejercicio de imaginación y busca algo que os dé un aliciente porque haciendo siempre las mismas cosas, vais a caer en la rutina. Y si estás por alguien que no se ha dado cuenta, da tu el primer paso.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La suerte te sonríe hoy en el terreno económico, Libra. Es un buen momento para generar ganancias y encontrar planes que a diario las hagan fructificar todavía más. Ahora puedes ver cumplidos todos tus deseos en esta materia. En el aspecto sentimental, esperanzada Libra, también puede sonreírte el amor si no vas dejando para más adelante hablar con la persona que te interesa. Si estás ya en una relación, decídete a poner de tu parte hoy mismo para que lo vuestro prospere y tenga el final feliz que sueñas a diario.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es muy buen día para ti, Escorpio, si te dedicas a los negocios o tienes una tienda. Los astros favorecen que hoy tengas buenos ingresos. También está muy bien aspectado un trato comercial que llevas entre manos desde hace algún tiempo y por el que no te acabas de decidir. También el dinero está llegando con fluidez a tu vida a diario. Si necesitaras hoy un extra para tus compras o inversiones, recurre a tu imaginación. Lo encontrarás sin dificultades. Buen día para pedir un crédito si está destinado a una inversión. A lo largo de la jornada, sociable Escorpio, quizá recibas un mensaje para compartir un buen rato con los amigos. Acepta porque pasarás con ellos los mejores momentos del día y eso que los demás también son estupendos. Sal de casa a diario porque el amor te espera en cualquier esquina.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Quizá ha llegado hoy, Sagitario, el momento de dar un giro radical a tu vida y comenzar una especie de aventura que a diario te hará sentir más realizada. Si haces caso de las señales, verás que te están mostrando tu camino con claridad. Puede que se te haya pasado por la cabeza irte a otra parte y empezar de cero. Puede que pienses incluso en cambiar de ciudad. Sólo tú puedes saber si estás preparada para dar el salto. En el amor también tienes a diario ciertas dudas, pero no hagas caso de la opinión de terceros. Escucha los consejos pero recuerda que la decisión es sólo tuya y que los demás no participan en tus aciertos o tus errores.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ármate de paciencia, aunque no sea precisamente lo tuyo, Capricornio, hoy la vas a necesitar. En el trabajo alguien puede cometer un error en un tema importante y aunque no sea culpa tuya, te va a repercutir. Por lo demás, te espera un muy buen día, afortunada Capricornio, ya que comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva y esto siempre es positivo y aportará a diario buenas cosas a tu vida. Si tu pareja te reclama hoy más libertad, dásela y recuerda que es bueno que cada uno tenga sus propios intereses individuales, además de los comunes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hace ya tiempo que sospechabas a diario que en algunas cosas que te habían contado, Acuario, había una parte oscura. Hoy, quizá por azar, encontrarás algunas de las respuestas y la verdad saldrá a la luz del día. Eso de que las mentiras tienen las patitas cortas, en general es verdad. Y también es cierto que quien miente muchas veces queda atrapado en sus propios engaños. Aunque ahora estés en una buena época en tu trabajo, valora si te llena, no todo es el dinero, voluntariosa Acuario. Si después de meditarlo hoy ves que te gustaría algo más completo, empieza a dar pasos a diario para conseguir tus propósitos. En el amor, conoces a alguien a quien le gustaría ser algo más para ti, pero no se atreve a decírtelo. Puedes saber fácilmente de quien se trata por cómo te mira.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hoy tendrás que poner todo de tu parte en el terreno laboral para que el trabajo funcione, Piscis, sobre todo si se trata de una labor de equipo. Procura tener a diario una buena relación con tus compañeros y si alguna de tus ideas es desechada no te sientas frustrada ni te alejes del grupo. En el terreno sentimental, si tienes pareja, probablemente estés necesitando a diario decirle lo mucho que significa para ti. No te reprimas, hazlo hoy mismo, será muy positivo. Y si eres una Piscis con el corazón libre, quizá tienes en mente a una persona especial. Es probable consigas alguna o algunas citas, pero no se trata de nada serio. Tú decides.

Frase del día:

"En un beso, sabrás todo lo que he callado", Pablo Neruda.

dgp