¡Cuidado en el AMOR! Conoce tu HORÓSCOPO para este jueves 18 de marzo de 2021

Oportunidades de trabajo para algunos de los signos del zodiaco, aunque se verán limitados por los temores que han invadido su mente y que no los habían dejado avanzar. Es momento de tomar las riendas y continuar con su vida para poder crecer en lo profesional.

En el amor, no será un buen día para la mayoría de los signos y es que la comunicación de pareja no ha sido la ideal para muchos de ellos, lo que los ha llevado a distanciarse. Aunque no todo está perdido y aún hay tiempo de recuperar el tiempo juntos y conquistarse una vez más.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

No será un buen día para Aries, atraviesa por momentos difíciles que lo han tenido triste. Sin embargo, saldrá adelante y con ayuda de sus amigos podría tomarse un tiempo par distraerse, también debe contemplar todo lo que tienen y lo que ha logrado hasta este momento. Si estas soltero aún deberás esperar para que llegue tu media naranja.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Es momento de comenzar a viajar, necesitas emoción en tu vida y comenzar a conocer cosas nuevas, ver otras realidades y si es posible otras culturas y costumbres. Se acercan cambios laborales para ti, podría tratarse de una nueva oportunidad de empleo lo que traerá recompensas en lo profesional. Si estás buscando un nuevo hogar, también es buen momento para contemplar la compra.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy es un día para la reflexión y para pensar bien en las cosas que te han sucedido, sobre todo para aquellos que recientemente terminaron una relación. No te alejes de las personas que te rodean, pero si lo que deseas es tomar un tiempo a solas para poder pensar todo lo que sucede en este momento, es comprensible. Una persona cercana a ti buscará tu consejo, ya que atraviesa por una situación difícil de pareja.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Para las personas bajo el signo de Cáncer es un día en el que no darás el 100 por ciento en tu trabajo, trata de hacer lo mejor posible pues podría tener consecuencias. Este día podrías tener una discusión con algún comerciante o dueño de negocio, trata de pensar antes de explotar ya que será frente a gente que te conoce. En el amor, tu pareja necesita más cariño y atención de tu parte.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Para Leo se avecinan grandes cambios, puede tratarse de un nuevo trabajo, cambio de casa o un nuevo estilo de vida, cual quiera que este sea tendrá beneficios para su salud y espíritu. En el amor tendrás algunos problemas con tu pareja, tal vez es momento de considerar algunos cambios para beneficiar a ambos. Sobre tu trabajo entrarás en una etapa de monotonía que podría afectar tu productividad, si crees que es momento cámbialo.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Recibirás una invitación para realizar un viaje o para ir a un lugar donde conocerás gente nueva, no dudes en aceptar pues tendrá grandes beneficios para ti. Para quienes tienen pareja, atraviesan por un buen tiempo y podrían recibir la invitación para hacer algo que ninguno de los dos ha experimentado. En cuanto al trabajo, es momento de concentrar más tus conocimientos en ello.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes que buscar maneras de comenzar a hacer crecer tu mente, expandir tus horizontes, vuelve a leer, a buscar un método nuevo de meditación, algo que te enseñe a ampliar tus pensamientos. Una persona llegará a tu vida para darte una lección que no olvidarás, esto también los acercará mucho más y te hará admirar a esa persona.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Una persona que tiene un cargo importante en tu lugar de trabajo te ha estado observando y es probable que te haga una crítica, no te lo tomes a mal, porque será algo que te ayudará a mejor, lo hace por tu bien, solo procura poner más atención a tus obligaciones. Algunas situaciones que han pasado en tu vida comienzan a pasarte la cuenta, sobre todo en el desempeño de tu trabajo para ello puedes comenzar haciendo cambios en ti y quienes te rodean.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Para los Sagitario es momento de tomar las riendas de su vida y tratar de relajarse mucho más. Toma un paseo por un parque o respira profundo antes de hablar, es un buen momento para reflexionar sobre lo que en verdad deseas. En el amor, necesitas hablar con tu pareja porque podrías estar sintiéndote asfixiada.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es momento de comenzar a experimentar con cosas nuevas, no siempre puedes estar pasando por lo mismo una y otra vez. Si tienes en mente realizar un viaje a futuro es buen momento para comenzar a planearlo todo, para quienes tienen pareja sería una buena oportunidad para fortalecer su relación. Una persona muy importante en tu trabajo será la causante de una gran alegría para ti el día de hoy, ya que te dará una excelente evaluación que te llevará directo a un posible aumento en el futuro.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás descuidando a tus seres queridos por poner atención a algunas cosas que no lo merecen del todo, lo que no te ayuda a salir adelante. Para quienes son adultos mayores disfrutarán de recordar buenos momentos junto a personas que aman, podría tratarse de una reunión familiar. Tu relación de pareja necesita de tu atención, pues se ha sentido desplazado.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Perder el control de las cosas no siempre significa algo malo, muchas veces es bueno dejar de tener el manejo de lo que nos pasa, nos enseña a ver las cosas desde otra perspectiva. Una oportunidad de trabajo tocará a tu puerta este día, no dejes que el temor invada tu pensamiento y toma las riendas para poder salir adelante. Una persona se acercará a ti, pero sólo busca diversión y un momento fugaz contigo.

Frase del día:

“La verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el silencio", Isabel Allende.

cvg