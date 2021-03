Mhoni Vidente: Predice la muerte de otro CANTANTE mexicano del nivel de JUAN GABRIEL por Covid-19

Mhoni Vidente se ha convertido en la astróloga con más prestigio ya que la mayoría de las veces ha acertado en sus predicciones sobre desastre naturales, muertes, divorcios y embarazos de algunos famosos, además de que para el mes de marzo ha predicho algunos cambios importantes en la geopolítica a nivel mundial, al igual que la triste muerte de Cepillín y la actriz Isela Vega.

En el programa matutino Aquí contigo de Heraldo TV, Mhoni Vidente comentó algunas predicciones con la hermosa conductora Luz Elena González, asegurando que Cepillin murió debido al covid-19 aunque digan que no, sin embargo dijo que la carta de la muerte sigue rondando el mundo del espectáculo y el ambiente deportivo.

Muerte de un cantante

La pitonisa asegura que vio la muerte cercana de un cantante de entre setenta y siete u ochenta años, que también morirá por complicaciones en los pulmones y a quién también todo el pueblo mexicano le va a llorar "Yo lo veo, yo lo veo como lo están enterrando y le están cantando sus canciones y la gente se parte llorando así como fue con lo de Juan Gabriel en su época", compartió conmovida.

Aseguró que lamentablemente este virus, por más que traten de llegar las vacunas no llegan completas y la gente continúa enfermándose, por lo que hay que continuar cuidándose del mortal virus y no bajar la guardia que aunque ya regresamos al semáforo naranja, aún no ha terminado la campaña de vacunación para erradicar la pandemia y sus consecuencias.

"Lamentable son previsiones que me duele con el alma y que a veces no quisiera decirles pero para eso soy claro para prevenir y que estar consciente de lo que pueda pasar e irnos más o menos por algún lado y acuérdense de la gracia divina", finalizó, además compartió una sabio dicho: "El chiste de estar en esta tierra y en el mundo Terrenal es estar con Dios de la gracia divina, señores por eso es muy importante tener un buen vivir para tener después un buen morir".

avh