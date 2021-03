La vida de la fotógrafa es una aventura

La fotógrafa Shanti decidió dar fin a su vida rutinaria. Vendió sus posesiones y compró compró un jubilado autobús que cumplió dos décadas de viajes escolares; encendió su motor y apretó el acelerador para llegar a la región más sureña de su natal Argentina, con el sueño de conocer el Continente Americano. Tras 15 años de aquella alocada decisión, suma en su vida a un compañero, una hija y una mascota, y hoy están por culminar su estancia en México.

En noviembre de 2005, Shanti nombró a su nuevo hogar ‘El Bicho Latinoamericano’ y con él avanzaba hacia La Patagonia, allí conoció a Matu, quien al verse cautivado por esta aventura, decidió acompañarla por algunos meses, con la sorpresa de que en su recorrido por Ecuador, llegaría una tercera pasajera: su hija Zaina de hoy 14 años de edad; así la familia ha dedicado su vida a visitar las regiones menos turísticas y más asombrosas de cada nación.

“Desde que nací estoy viajando. No conozco otra vida y me gusta mucho. Todo me gusta, cada lugar es maravilloso”, comentó la pequeña Zaina, quien culminó en nuestro país sus estudios de educación básica, pues si bien su mamá es su maestra, sus conocimientos se validaron en Compostela, Nayarit.

A los ocho meses de iniciar el viaje se quedaron sin recursos, pero encontraron los medios para mantener el sueño: diseñan sus propias playeras, consiguen trabajos temporales y ‘Mama Shanti’ escribe libros sobre sus experiencias.

“Tomamos conciencia al viajar por Latinoamérica que poco a poco se destruyen los recursos naturales. Siempre hay gente mirando el camión y aprovechamos para que lean nuestros mensajes”, comentó la aventurera.

De los 15 años de viaje, tienen cinco en nuestro país.

En el camino por México, invitaron a una paisana, que abordó ‘El Bicho’ en Chetumal, Quintana Roo: una pequeña lomito llamada ‘Marta’.

En 2019 dejaron el puerto de Mazatlán, Sinaloa para tomar un ferry que los transportó a Baja California Sur, donde han vivido por un año, después cruzarán nuestra frontera, para iniciar la expedición por Estados Unidos.

“El mundo es nuestro jardín y el techo de El Bicho es nuestro patio superior”, reza un lema que los dirige a la conquista del continente y quizás, al culminar la meta, los dirija a conocer otras regiones del mundo.

PRACTICOS. Han adaptado la su casa rodante, para captar hasta 500 litros de agua de lluvia.

15 países han visitado

LA FRASE: “Yo no puedo imaginarme otra vida mejor para vivir. No puedo imaginar parar en un lugar fijo, no me atrae la idea”

Shanti

Aventurera en ‘El Bicho’

EL DATO

Familia de todos

En su paso por comunidades de distintos países, hay quienes ya esperan su presencia con regalos y ayuda, además Shanti ha escrito un libro en el que tiene más de 100 imágenes de Sudamérica; para apoyar a la familia, se pueden hacer donativos al número 984 138 32 87.

Por Katya López Cedillo

