Horóscopos: Estos son los SIGNOS que más se tardan en superar una RELACIÓN

Cuando se trata de estar enamorados o felices en pareja, todo es miel sobre hojuelas. El problema llega cuando rompemos, al terminar una relación viene el doloroso momento de la separación y dejar atrás a esa persona con la que vivimos momentos especiales. Es por eso que vamos a decirte qué signos del zodiaco son los más tardados para superar y olvidar un truene.

Cada uno de los 12 signos enfrenta de forma distinta los rompimientos. En general, a todos les duele, pero unos lo demuestran más y otros se meten en su caparazón para silenciar sus emociones.

Acuario supera lento y nunca olvida

Los acuarianos la tienen complicada cuando deben superar un amor que se termina. Se encariñan, se ilusionan, se enamoran y después se les complica porque llegan a pasar años recordando al amor de su vida. Son capaces de seguir adelante, sí, de vivir la vida y ser felices, pero dentro de su corazón queda una persona a la que jamás olvidan y apenas pueden volver a verle, le atrapan para no soltarle.

Piscis se aferran al recuerdo

Los piscianos se aferran a los buenos recuerdos de una relación que se terminó y siempre se quedan con la idea de que podrían volver en algún momento. No se obsesionan, pero guardan mucho afecto por sus ex parejas y no se animan a comenzar una nueva relación. Sufren por sus ex y pueden tardar toda la vida en olvidar.

Tauro, son dependientes

Tauro muestra mucha debilidad cuando de superar una ruptura amorosa se trata. Se sienten perdidos sin sus parejas, incluso si la relación no fue muy larga, ellos se sienten dependientes afectivamente y, en ocasiones, llegan a recurrir a la ayuda profesional de un psicólogo. Sufren mucho, tardan en superar.

Leo no comprende qué pasó

A pesar de los fuertes y astutos que son los Leo en muchas facetas de su vida, cuando se trata de un rompimiento donde estos habían dado el alma y corazón, ahí les duele y mucho. Quizá se encierren en sí mismos y compartan su dolor por largo tiempo con personas de confianza ya que están confundidos sobre qué pasó o qué llevó al rompimiento.

Libra antepone su ego

El problema de Libra para superar a una o un ex es el rencor. Los de este signo no aceptan fácilmente una ruptura y las dificultades pasan por no perdonar ni entender que hay cosas que no funcionan. De esta forma los Libra pueden tardar largo rato en comprender qué pasó en su relación y qué culpa les corresponde a ellos. Meses, años incluso para avanzar.

Sagitario se vuelca a la soledad

Lo de Sagitario es sentirse atormentado si una relación falló y ellos no pudieron hacer más por ella. Así que la separación les llevará largo tiempo para superarla, incluso si inician alguna nueva relación. En algunos casos acudirán a amigos para desahogarse, pero por dentro preferirán la soledad para reflexionar y, algún día, superar a un ser amado.

