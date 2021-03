Extraño pingüino es captado en la Antártida; su condición es la sensación en redes sociales: VIDEO

Tan raro como impresionante, fue el ejemplar de pingüino papúa blanco que capturó la cámara Richard Sidney cuando visitó la Antártica. De acuerdo con el fotógrafo, el animalito es especial porque tiene leucismo que afecta a 1 de cada 20 mil de su especie.

"He aquí un pingüino muy especial. Se trata de un pingüino papúa con leucismo, una condición que sólo afecta a 1 de cada 20.000 papúas y que hace que los pinguïnos luzcan con un plumaje blanco muy llamativo", explicó a través de redes sociales.

El pingüino que fotografió Sidney es una hembra que ha tenido crías con su pareja, el cual no ha sufrido de esta condición. En un video que circula en redes sociales se puede ver al ave salir del mar hasta una costa rocosa y después cruzar para llegar con sus crías (que también tienen leucismo).

El pingüino conserva el color naranja característica de su pico con un detalle en negro. Se le puede ver conviviendo con el resto de su comunidad, hecho que lo hace destacar. Sus aletas denotan un tono rosado que lo hace parecer que tiene ausencia de plumaje.

¿Es un pingüino albino?

Aunque la condición es similar al del albinismo no es igual debido a que los animales con leucemia no son más sensible al sol que el resto. En este sentido pueden ser más resistentes debido al que el plumaje blanco los protege más del calor. Otra de las características es que mantienen su color normal, mientras que los albinos no.

lhp