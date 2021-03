Rocío G. Turner y sus “Juntas de consejo”

Con 26 años y más de 400 mil seguidores en TikTok, Rocío G. Turner es uno de los boom en la famosa plataforma con su cuenta ‘Juntas de consejo’, en donde Corazón, Lógica, Cerebro, Terapia, Físico, Andrés, Vanessa, Ego, Intuición e Inseguridades son los personajes que cada uno de nosotros llevamos dentro, y con los que nos identificamos.

¿Cómo surge la idea de crear Juntas de consejo?

No fue algo planeado. Empecé en junio o julio. Iba saliendo del psicólogo; en terapia dije algo como que lógica me saboteaba todo. Se me ocurrió el sketch y TikTok tiene el formato para grabar por partes; quedó muy cool, y lo subí. Dejé mi celular, y como a la hora que intenté entrar a la aplicación, no pude, por tantas notificaciones que tenía. Ese fue el primer video viral.

Cuéntanos sobre tu contenido

Llevaba muchos años con una depresión que nunca había sido bien atendida, por no recurrir a un terapeuta, empecé a ir a terapia, y hace poco tuve una relación tóxica que fue la gota que derramó el vaso, fue un toque de fondo muy fuerte. Empecé con el tema de las relaciones tóxicas, porque era lo que estaba viviendo. Todos mis tiktoks, a excepción de dos, están basados en experiencias propias y que son al momento; me pasa algo, escribo el guión y subo el video. No soy psicóloga, lo que hago es que los subí al carrito de mi proceso, quiero que vean cosas que a mí me funcionaron y que si las pueden tomar ustedes, adelante.

¿Cuál es el mensaje que le quieres enviar a tus seguidores con Juntas de consejo?

Lo que no aceptas te somete, y lo que sí, te transforma; y no puedes aceptar algo que no conocer, y para conocerte tienes que ir a terapia. La gente tiene una imagen de la terapia como si fuera algo a lo que vas cuando tienes problemas, pero es como si quisieras ir a un masaje, no tienes que tener la espalda deshecha para ir.

CEREBRO. Es el personaje que piensa friamente. Foto: JDS Agencia

¿Cuál es el compromiso que tiene un influencer con la sociedad, en especial con los jóvenes, que son quienes están en las redes?

Las redes sociales vinieron a regalar megáfonos, y la verdad es que es una responsabilidad, porque ¿cuántas personas te van a escuchar? Contenido basura y que nos ha afectado, lo hemos recibido desde que estamos chiquitos; si tienes ese poder, no lo desperdicies, hay mucha gente que no tiene voz.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Acabo de lanzar el podcast de ‘Juntas de consejo’ que se llama ‘El arte de los trancazos’ porque, para mí, de un trancazo en mi vida, que me dolió mucho, salieron las Juntas de consejo; siento que hay mucho contenido allá afuera del que sólo vimos el resultado final, y hay veces que el protagonista es el cómo llegó a ese resultado. Voy a invitar a artistas de todo tipo, creadores, que nos cuenten cómo convirtieron un trancazo en arte, está muy padre, ya está el primer episodio en varias plataformas digitales.

Por Daniela Zambrano

avh