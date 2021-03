Disney Plus: David Beckham protagonizará SERIE para formar jóvenes FUTBOLISTAS

Después de más de una década de que David Beckham se alejó de los campos de fútbol, el exmedio campista difícilmente se ha podido alejar por completo del ámbito deportivo. Gracias a su talento, el británico es recordado como uno de los mejor exponentes del balompié de los últimos años. Sobretodo después de ser parte de los denominados 'Galácticos' del Real Madrid.

Ante esto, la plataforma Disney Plus se puso en contacto com Beckham para proponerle una participación en una serie que se enfoca al fútbol. Según la información publicada por el periódico The Sun, el también esposo de Victoria, ya habría firmado el contrato del proyecto que pretende ser uno de los más ambiciosos de la plataforma de streaming que de a poco se abre paso en el gusto del público.

Ha trascendido que la producción abordará el tema de un equipo de fútbol ubicado en el Este de la ciudad de Londres, Inglaterra, que estará conformado por varios jóvenes de bajos recursos. David Beckham asumirá el papel de entrenador y mentor. El casting se realizó en el barrio de Hackney Marshes, que se encuentra cerca del lugar donde creció el exfutbolista del Manchester United.

Una fuente cercana al ahora dueño del equipo Inter de Miami reveló a The Sun que Beckham se encuentra entusiasmado con esta idea, porque le remite a su experiencia cuando comenzó su época de futbolista. Rumores afirman que las grabaciones de esta serie empezarían durante el próximo verano. Sin embargo, no existe todavía fecha de estreno.

Estrenos

Por otra parte, Disney Plus anunció los estrenos para esta semana. Cabe destacar que durante su lanzamiento, la plataforma reveló que cada semana tendrá nuevas producciones para hacer más atractiva en las preferencias de los usuarios. Esto ha generado sensación entre los suscriptores que se mantienen al tanto de las novedades.

Entre las novedades para esta semana se encuentran 'Aseembled: The making of WandaVision', que mostrará el proceso de creación de esta exitosa serie que concluyó su primera temporada el pasado viernes. Otras producciones son 'La idea del millón (Own the road', Disney Secrets of Sulphur Springs: Long time gone', 'Miss Peregrine's home for peculiar children' y Marvel studios: Legends.

Con información de El Imparcial y EFE.

