Modelo de Gucci limpiaba casas; conoce la historia de éxito de Clara Louis

La suerte de Clara Louis, de 24 años, la tienen pocos. Ella era una “chica regular” de Londres, para subsistir en una ciudad tan cara hacía de freelance y limpiaba casas, pero en junio de 2019, Clara fue vista en Hackney, al este de la ciudad, por el director de FOMO Models, Rob Wilson, quien quedó cautivado con su belleza.

Rob se le acercó, le preguntó si alguna vez había modelado y ella respondió que no, pero aún así él le ayudó para salir en la portada de la revista de moda y belleza Picton; después, su talento habló por ella, pues ha trabajado Gucci, en Roma, y otras marcas como Gymshark, Boots y Primark.

Su belleza y talento para el modelaje la han llevado lejos. Foto: Especial.

Su trabajo más reciente está en la campaña de Gucci para vender productos seguros y contra el Covid-19. Clara hizo dos viajes a Roma el año pasado, donde conoció a modelos líderes y a Alessandro Michele, director creativo de la marca. Ahí, colaboró con Harry Styles, Billie Eilish y Florence Welch, quienes hicieron cameos en la miniserie de comerciales titulada Overture Of Something That Never Ended.

Clara se dice muy agradecida con la experiencia que ha tenido y aconseja a todos los jóvenes que aprovechen las oportunidades que les presenta la vida. En tanto, su familia está encantada de verla en los grandes eventos de la moda.

No ha perdido el suelo

Clara no se ha dejado llevar por el momento y no se ha querido convertir en influencer de estilo de vida, como lo hacen muchas; en cambio, espera poder tener una carrera como maestra, pues considera que todavía es una chica normal del este de Londres. Muchos aseguran que sin proponérselo, también promueve la inclusión y la diversidad en el mundo del modelaje, con lo cual otras modelos tendrán el camino más fácil.

msb