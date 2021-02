¡Dale una oportunidad al AMOR! Conoce tu HORÓSCOPO para este viernes 26 de febrero 2021

El amor se ha presentado para algunos de los signos del zodiaco, aunque puede que aún haya inseguridades propias o producto de relaciones tormentosas en el pasado. No dejen que esto manche su futuro y no teman en abrir una vez más su corazón.

Inicia el fin de semana y para algunos será un excelente día, lleno de noticias buenas respecto a lo profesional y que podrían repercutir en el futuro. Para otras personas es momento de reflexionar sobre si es buen momento para seguir sus sueños.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Las personas bajo el signo de Aries están teniendo avances considerables en lo profesional y esto se ve reflejado en el desempeño que tienen en su trabajo. Aunque es importante que tomen en cuenta que no se compara con lo que otros realizan. Este viernes será un buen día para ti, pues verás reflejados tus esfuerzos con buenos resultados en tu empleo. La relación que tendrás con esta nueva persona será muy buena y podrás compartir todo lo que tienes por entregar.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Estás dejando de lado muchas cosas buenas de tu vida, solo por el hecho de que quieres acumular riquezas y cosas innecesarias. Has dejado el amor de lado por un tiempo concentrándote en tu trabajo, es momento de retomar este aspecto de tu vida que se ha visto descuidado. No dejes que los miedos del pasado te impidan concretar un negocio nuevo que estás planeando, tienes que dar el salto y comenzar a creer nuevamente en ti.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Géminis ha tenido algunos encuentros con otras personas debido a su manera de comunicarse. Es momento de reflexionar al respecto y tomarse un tiempo para estar a solas. Alguien con quien podrías tener problemas te enfrentará este día, deja que las cosas sigan como están. En el amor, tu pareja se has sentido olvidada y este es el momento ideal para hablarlo.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

No te has sentido del todo bien en ánimo y en lo personal, debes de tomarte este día para sentirte mejor y dedicar tiempo a cosas que te hagan sentir más liberado. Si personas dentro de tu núcleo familiar están en un momento malo y lo único que hacen es discutir frente a ti, no dejes que esto siga sucediendo, toma cartas en el asunto. Tienes que comenzar a creer nuevamente en el amor, no dejes que una relación antigua vuelva a atormentarte.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Debes de poner más atención a tu intuición y aquella voz que te impulsa a hacer algo nuevo o seguir tus metas. Estas olvidando esa voz para hacer las cosas mecánicamente, no debes dejarte caer por ello y es tiempo de poner especial atención a tus sueños. Una situación agradable en el trabajo o en los estudios, será un punto alto durante la jornada, podría ser que recibas una calificación muy buena.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

No es momento para tomar riesgos en los negocios, ni tampoco para invertir dinero en cosas de lujo o hacer gastos fuertes, tienes que comenzar a tomar decisiones sobre el uso de tu dinero y el orden de las finanzas. Es momento para comenzar a ahorrar, pues se avecinan gastos que podrían requerir de una fuerte inversión. Deja el temor a volver a amar de lado, hay una persona que está interesada en ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Para Libra no será un buen día, pues quienes están atravesando por una ruptura amorosa este viernes verán todo de manera negativa y sentirán una sensación de soledad. Es momento de sacudirse lo malo y comenzar a salir y conocer gente nueva. Se trata de tomar el control de tu vida y experimentar con nuevas cosas. Si estás en una relación es posible que tu pareja o tú se sientan desprotegidos y olvidados.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En el amor estás manifestando ciertos miedos con respecto a una persona que estás conociendo, no dudes de su amor o de su capacidad de entrega. Una mala experiencia no va a definir las nuevas relaciones o a cada una de las personas que puedas conocer. Hoy podrías dar con un gran resultado en tu trabajo, pero debes tener en cuenta que no estás a solas en este proceso, dale el crédito a quienes han estado ahí.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes comenzar a luchar por lo que quieres, no siempre las cosas te llegarán por arte de magia. En el trabajo estás dejando que las presiones te pasen la cuenta y hagan que estés pasando por un momento complicado y de sequía creativa, puedes solucionarlo buscando otras fuentes de inspiración y momentos a solas. El amor con la persona a tu lado ha presentado algunos problemas, necesitará de tu paciencia y compromiso.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es momento de detenerte por un momento y pensar en tu bienestar y lo que deseas para tu futuro. Es momento de tomar decisiones para el futuro y no estancarte en el mismo sitio, puede ser respecto a los estudios o al trabajo. Una persona que quiere mucho está dándote un consejo un tanto errado, puedes darte cuenta de ello porque no te hace mucho sentido con lo que sientes. En el amor, no temas, es probable que tengas un tiempo más a solas, pero será positivo para la persona que llegue en el futuro.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás confiando poco en las personas que están a tu alrededor, lo que no es bueno, ya que estás dejando que se alejen de ti, incluso en el trabajo, no dejes que esto suceda. Debes tomar más decisiones importantes en tu vida, estás teniendo miedo a hacer esto y dejando que el tiempo y los hechos te pasen por encima sin hacer nada por ello.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

La vida de familia está bien, pero hay diferencias entre varios de sus miembros, para limar asperezas intenta organizar una cena o una junta agradable, intenten no tocar temas como el dinero o recuerdos del pasado que sean dolorosos. Una persona que conoces bien te dirá un comentario que encontrarás un tanto ofensivo, intenta no enojarte.

Frase del día:

“Luego alcancé a comprender que el tiempo nunca se gana y que nunca se pierde, que la vida se gasta, simplemente”, Almudena Grandes.

