¿Cómo obtener el certificado de Pedigree para tu lomito?

Seguramente, no todos pero sí muchas personas han escuchado de que poseen mascotas con Certificado Pedigree, sin embargo, muchos desconocen el significado de este sello reconocible a nivel mundial y cuál es su función.

Primero, hay que aclarar que no todos los lomitos tienen Pedigree, y lo más importante, no todos pueden acceder a este documento tan destacable, incluso, sabiendo que son de raza pura.

¿Qué es el certificado Pedigree?

El certificado Pedigree, es un documento expedido por la Real Sociedad Canina Española (RSCE), la cual acredita la pureza genética de la raza de algunos perros, en la que estos deben cumplir con todos los requisitos sin excepción.

Es una especie de carnet, misma que indica que el perro es de raza pura, es decir, que no está cruzado con otro perrito, sino con el mismo de su raza, y al mismo tiempo, los perros con los que fue concebido, poseen Pedigree.

Ahora, para que un lomito puesta obtener su Pedigree, debe cumplir con una serie de requisitos, además, de ser el criador-veterinario quien solicite este documento. A continuación te presentamos los requisitos que debe tener tu lomito para obtener el Pedigree:

Noticias Relacionadas Conoce las razas de perros favoritas en cada país del mundo: MAPA

Los padres deben poseer su certificado de Pedigree

Ser de una de las razas aceptadas por la RSCR

por la Ser un ejemplar sano libre de enfermedades que puedan transmitir genéticamente

que puedan transmitir genéticamente Cumplir con los requisitos como estatura, color y físico exigido para cada raza.

Desafortunadamente, muchos de los criadores que con la ayuda de veterinarios expertos, engañan con las camadas para obtener estos certificados, en cachorros que no cumplen los requisitos, y así poder venderlos a un mayor precio para lucrar con ellos; acto ilegal que puede costar desde la licencia hasta una fuerte multa, sin embargo, esta práctica aún sigue ocurriendo, entonces...

¿Cómo obtengo el certificado Pedigree para mi lomito?

Hasta donde se conoce, el mismo criador es quien aporta esta licencia cuando se compra un perro de raza pura, sin embargo, quien adquiere un lomito, puede solicitar el certificado a la RSCE por su propia cuenta, demostrando la documentación;

Copia del pedigree de los padres

de los Certificado veterinario que acredite la camada de dichos progenitores con Pedigree

Cartilla veterinaria

¿Mi lomito SIN Pedigree es mejor que uno CON Pedigree?

Esta licencia de Pedigree, solo acredita que lo perros son de una raza determinada, y que su árbol genealógico tienen la misma genética pura de una raza determinada, es decir, el ejemplar no ha sido mezclado con otra durante muchas generaciones.

Sin embargo, la evolución hace hincapié en el que el más adaptado sobrevivirá, por ello, cuando una raza pura se mantiene por mucho tiempo se originan muchos problemas de salud para el lomito, a diferencia de una raza que se mezcla con otras.

Por ello, se puede confirmar sin duda alguna que los perros con Pedigree, no son mejores que los que no cuentan con este certificado, e incluso, estos perros certificados son más propensos a padecer enfermedades.

Con Información de medios.

DRV