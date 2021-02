¡Indignante! Devuelven a gemelos adoptados tras enterarse que serían padres

La historia de Ali Sanders y su esposo Michael es peculiar, sabían que querían ser padres y al no conseguirlo de forma natural decidieron intentar adoptar a unos gemelos, pero finalmente la oportunidad de ser mamá y papá biológicos llegó, lo que los obligo a tomar una difícil decisión.

La pareja, que radica en Reino Unido, habló sobre su historia en el diario local Daily Mail, en la entrevista Ali explicó que al adoptar a los pequeños su esposo hizo una conexión inmediata con ellos. Y los abuelos de los gemelos adoptados también estaban felices por su llegada.

Pero la nueva madre no entendía que le pasaba, pues no lograba amarlos y sentirse la madre que ellos necesitaban. Explica que incluso cuando estaba paseando con los "hermosos bebés, solo quería que el proceso se detuviera. Nunca me había sentido tan sola en mi vida".

La decisión de devolver a los gemelos

La maternidad no siempre es sencilla, y los padres pasan por momento de miedo y frustración, de hecho existe una condición llamada "depresión postadoptiva".

Pero Ali sabía que no sólo se trataba de eso, pues recuerda rezar para que los gemelos no se despertaran, porque cuando lo hicieran, ella tendría que volver a fingir ser madre de nuevo. Algunas semanas después, recibieron una sorprendente noticia, serían padres biológicos a pesar de que les habían dicho los médicos que eran infértiles.

Ali y su esposo Michael con su hijo Jacob. Foto: Daily Mail

Legalmente, la adopción de los pequeños de 8 meses no había terminado, pues ellos se encontraban en el periodo de prueba. Al llegar a casa, decidieron llamar a la trabajadora social para notificarle que el proceso de adopción no podría seguir. "Le dije a la trabajadora social que no creía que pudiéramos quedarnos con los gemelos", contó Ali entre lágrimas.

Aunque acepta que al entregar a los gemelos algo dentro de ella se rompió, está segura que tomó la mejor decisión para ellos, pues nunca logró vincularse emocionalmente con los varones. Ali Sanders escribió un libro sobre su experiencia. 'When The Bough Breaks: The Pursuit of Motherhood'.