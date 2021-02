Mhoni Vidente predice llegada de EXTRATERRESTRES en 2021: VIDEO

Uno de los temas tabúes que más existen en México es hablar sobre la presencia de los extraterrestres en el Planeta Tierra, lo cual muchos señalan que sí existen, mientras que otros mencionan que sólo son mentiras.

Sin embargo, Mhoni Vidente no ha titubeado en ningún momento y afirmó que en este 2021 se va a dar la llegada de extraterrestres, aunque ustedes no lo crean y piensen que no existen.

La vidente cubana habló sobre este tema en especial porque señaló que su presencia estará dándose en diversas partes del mundo, que es dónde aparecerán estos seres.

¿Llegarán a México?

Mhoni Vidente explicó que la llegada de estos seres de otros planetas se estará dando en varios lugares del mundo, sin detallar exactamente si México será uno de esos países.

“Gentes de otras partes van a empezar a descender en el mundo entero. Les pueden llamar como ustedes quieran: seres de otros lugares, seres de otra dimensión, seres extraterrestres”, explicó la vidente cubana.

¿Y a qué vendrían?

La vidente explicó que a diferencia de lo que muchos creen que es sobre la posible pérdida del planeta si es que llegan estos seres, el pensamiento es erróneo.

Mhoni dijo que la llegada de estos extraterrestres servirá para poder resolver algunos de los misterios que se tienen en el universo.

