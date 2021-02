¿Por qué Dustin Diamond, Screech de Salvados por la campana, grabó un video para adultos?

Dustin Diamond falleció este lunes por la mañana debido a un carcinoma. Tenía 44 años. El actor fue diagnosticado con el cáncer y hospitalizado hace apenas tres semanas.

Sobre sus inicios en la actuación

Diamond obtuvo sus primeros créditos como actor oficial por pequeños papeles en la película para televisión "Yogi's Great Escape" y un episodio de "It's a Living" en 1987, y asumió su papel principal solo un año después en "Good Morning, Miss Bliss".

Sin embargo, no fue reconocido sino hasta su papel como Screech, un chico nerd que Dustin interpretó por cuatro años, desde 1989 hasta 1993. El actor formó parte del elenco principal de la popular serie por cuatro temporadas y después se unió al spin off de “Salvados por la campana: Los años universitarios”.

Profesionalmente, el actor no hizo nada fuera de su interpretación de Screech Powers una y otra vez. Llegó a realizar algunas películas, pero nunca con un rol relevante. Su situación económica llegó a ser tan precaria que abrió una página web en la que vendía camisetas autografiadas por 15 dólares, para recaudar dinero y así evitar el embargo de su vivienda.

Video para adultos

Curiosamente, cuando se canceló el show, Diamond entró en una espiral de autodestrucción que le llevó a coquetear con las drogas, protagonizar un vídeo pornográfico en incluso escribir un libro llamado "Behind the Bell" (Detrás de la campana) en el que contó todas las cosas oscuras de la serie.

En el 2006 protagonizó un video pornográfico en el que aparecía con dos féminas; se llamó Saved by the Smell (Salvado por el olor). Algunos lo interpretaron como un intento desesperado de alejarse de su personaje Screech Powers y relanzarse como actor. Sin embargo, su carrera no se posicionó. Y tampoco se posicionó como actor de cine para adultos.

Lamentablemente todo cambió para el actor tras este éxito y se volvió un personaje muy polémico dentro de la industria del entretenimiento. Aunque tuvo algunas apariciones en televisión, de lo que más se habló fue de su participación en el video porno, publicado en 2006, para relanzar su carrera. Este fue dirigido por él mismo, pero en una entrevista admitió que no era él durante las escenas más explícitas, sino un doble.

