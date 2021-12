Jenni Rivera, Intocable y otros artistas famosos que amenizaban las fiestas de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”

Jenni Rivera habría sido humillada por el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” durante una presentación privada que La Diva de la Banda hizo, aseguró un testigo protegido identificado como “Jennifer”.

De acuerdo con el testigo, no solamente Jenni Rivera tenía nexos con el narcotraficante conocido por ser un cruel y sanguinario capo, también estaban inmiscuidos por lo menos otros dos artistas famosos que tenían vínculo con el narco para amenizar las opulentas fiestas que organizaba.

Según una declaración de “La Barbie”, antes de la muerte de la famosa cantante de regional mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán le ordenó por teléfono que Jenni tenía prohibido tocar en Monterrey porque “Los Zetas” “andaban muy duros”.

El narco aseguró que “El Chapo” le dijo que debían tener mucho cuidado con ello, por lo que tenía que matar a “sus amigos” que fueran a tocar en Monterrey porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos.

Las vejaciones que “La Barbie” hizo a Jenni Rivera

“Jennifer” aseguró que Jenni Rivera habría sido humillada por Edgar Valdez Villarreal durante una presentación de la cantante en una fiesta privada donde supuestamente La Diva de la Banda había estado bajo los influjos de estupefacientes.

“La Barbie” entonces aprovechó la condición de la cantante para someterla a hacer prácticas de abuso sexual frente a todos los invitados que había en dicha reunión, de acuerdo con información del portal Vanguardia.

Uno de los integrantes del grupo Torrente conocido como “El Charly” se encargaba de llevar los grupos musicales a Edgar Valdez Villarreal, entre ellos destacan los famosos conjuntos: Intocable, Pesado, además de Jenni Rivera.

Hace unos días, el actor y ex diputado Sergio Mayer fue señalado en el libro “Emma y las otras señoras del Narco” de Anabel Ochoa, que también tuvo una relación con Edgar Valdez “La Barbie”, el narco que actuaba como agente encubierto de la DEA.

Según la publicación, el actor asistía a las fiestas del narco en compañía de su esposa la también actriz Issabela Camil a quien se le vinculó como una de las cercanas de la esposa del narcotraficante llamada Priscila. Sin embargo, Mayer desmintió la información “Mientras yo no viole la ley, no haga nada ilegal y no afecte a ningún tercero, yo no tengo que dar ninguna explicación”, dijo en Venga la Alegría.

Con información de Radio Fórmula.

RM