El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona soñadora en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad continúan atrayendo miles de seguidores en las redes sociales y ya se han vuelto furor. A través de ellos, los usuarios descubren sorprendentes aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Estas pruebas aparecieron cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y los dos hemisferios que posee (izquierdo y derecho) tienen una manera de funcionar distinta por lo que, la forma en que pensamos está determinada por el lado que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, aparecieron una innumerable cantidad de test que permiten conocer la forma de pensar y los rasgos de personalidad de una persona. De igual manera, cabe destacar que estas pruebas que circulan en redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un juego que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Sigue tu intuición! Lo único que debes hacer es relevar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te fascinarán.

Test. Fuente: Genial.Gurú

Pluma: eres una persona que se caracteriza por ser insegura. No te es fácil tomar decisiones y siempre tienes que acudir a alguien de confianza para que te ayude en tu elección. Tienes grandes cualidades y potenciales pero te cuesta verlo y reconocerlo. Los demás ven en ti tus fortalezas y aptitudes que tú no logras ver. Tu miedo es el que no te permite desenvolverte con tranquilidad en la vida. Es preciso que dejes atrás estos modos para poder tener un mayor bienestar.

Pájaro: te caracterizas por ser alguien muy soñador. Encuentras la belleza en cada cosa que ves en este mundo. Además eres una persona extremadamente sociable y muy positiva. Tienes la capacidad de ver el vaso medio lleno en todas las ocasiones. Eres muy gentil con las personas que pasan por tu vida. Quienes te rodean acuden a ti porque eres muy empático y bueno dando consejos.