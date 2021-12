Mentes veloces, estos son los 3 signos del zodiaco que se destacan por su astucia

La astrología otorga información sobre los rasgos de personalidad de quienes nos rodean. Cada signo del zodiaco tiene sus características particulares y, a través del conocimiento de los astros, podemos comprender cuáles son aquellas que definen a una persona, y que determinan su manera de pensar, actuar y vivir.

De acuerdo con esto, existen tres signos del zodiaco que se destacan por su astucia. Estas personas se caracterizan por su gran inteligencia que se sobrepone a la del resto. Sumado es esto tienen un gran poder de rápida respuesta que los hace inigualables. Son muy ingeniosas y no es conveniente desafiarles.

Virgo: ya es conocido que la inteligencia del signo Virgo es superior. Por ello es que, si vas a enfrentarte con alguien de este signo, es preciso que te lo pienses dos veces. Igualmente las personas bajo este signo suelen regular su capacidad para incorporarse al entorno más fácilmente. Pero si los provocas, te enteraras quién manda.

Sagitario: son los más irónicos de todos. Los Sagitario siempre tienen una gran respuesta para cada situación. Son muy ingeniosos y maestros de las frases. Generalmente tienen este perfil en todos lados, no obstante pueden caer en estados de melancolía y la astucia así quedará relegada completamente. Igualmente su estado permanente es de tranquilidad y alegría.

Géminis: los del signo de Géminis son los verdaderos dominadores de la comunicación y el habla. No hay alguien que pueda ganarles una discusión, su rapidez de respuesta es única y difícil de superar. No es recomendable enfrentarse con ellos si no quiere hacerse el ridículo.