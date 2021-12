Ex porrista y actriz de la NFL y de Baywatch desata su furia contra abuelito y lo cachetea: VIDEO

Patricia Cornwall cuyo nombre artístico es Patty Breton es una ex porrista de la NFL y actriz que participó en la serie de televisión "Baywatch" (Guardianes de la Bahía) y fue captada en video cuando furiosa encaró a un hombre de la tercera edad cuando viajaban en pleno vuelo de avión de Tampa, Florida hacia el estado de Atlanta en Estados Unidos.

El clip se hizo viral al compartirse la agresión en las redes sociales. En las imágenes de menos de dos minutos de duración, se ve a la ex actriz parada sobre el pasillo del avión mientras discute con el hombre longevo. De acuerdo con la declaración de la mujer citada por el NY Post, instantes previos al pleito, pidió ayuda al salir del sanitario ya que un asistente de vuelo bloqueaba el pasillo con el carrito de bebidas.

El asistente pidió a Patty Breton que encontrara otro asiento libre y esperara a que terminara con el servicio de bebidas. La respuesta de la mujer fue agresiva y eso llamó la atención del abuelito que estaba sentado junto al asistente y a Patty a quienes les dijo: “No es negra… esto no es Alabama y esto no es un autobús”, situación que comenzó con el altercado, según la declaración jurada.

La discusión subió de tono y llegó a la agresión

Con los ánimos encendidos, Patricia y el hombre intercambiaban insultos al grado de que la ex porrista no pudo contener su enojo y abofeteó al abuelito pese a que los asistentes de vuelo trataban de calmarla sin éxito. Al ver la agresión, una de las aeromozas finalmente intentó sostener a Patty que ahora no dejaba de buscar al hombre al querer agarrarlo del rostro para seguir golpeándolo, mientras que el hombre solo trataba de protegerse de la agresión.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Patty Breton fue arrestada por personal del FBI; sin embargo, quedó en libertad al pagar una fianza de 20 mil dólares, pero el juez dictaminó que solo podrá volar en avión cuando regrese a su hogar en Los Ángeles, California.

Patricia Cornwall actualmente se dedica como agente inmobiliaria en la empresa Coldwell Banker Realty. De acuerdo con su perfil en IMDB, Patty Breton participó en un capítulo de "Baywatch" en 1989 y actuó también en la película "Casado con hijos" en 1987, además de estar en la producción de la cinta "Playboy: Cheerleaders" en 1997.

Patty Breton durante su paso por el cine y la TV. Foto: Especial

También, a principios de 1990, Patty Breton fue parte de las Raiderettes, el equipo de porristas de los entonces Raiders de Los Ángeles.

