Youtuber paga por una sala de cine para llevar a niños de casa hogar a ver “Spider-Man: No Way Home" | VIDEO

La buena acción de un youtuber se hizo viral en redes sociales, pues se sumó a la fiebre de “Spider-Man: No Way Home” para darle una sorpresa a los niños de una casa hogar y sus colaboradores al comprar todos los boletos de una sala de cine para que disfrutaran de la película.

Fue el influencer Lucky Mask quien compartió la hazaña en su cuenta de YouTube, donde hace énfasis en las buenas acciones y lo que pueden hacer en otras personas, por eso decidió llevar a los niños de una casa hogar a disfrutar de la famosa película protagonizada por Tom Holland.

“La idea principal del canal es sumar acciones positivas en la vida de las personas mientras nos divertimos. Yo creo que una buena acción no mejora sólo un día, sino que mejora toda la vida de las personas”, dijo el joven antes de comenzar el video y llevar a los niños en un cine del Estado de México.

Además de llevarlos a todos a ver la película de Marvel, compró 100 refrescos, 100 hot-gods y 50 palomitas para hacer más amena la función y que todos disfrutaran de una tarde divertida. El costo de todo fue de 15 mil pesos según señala el influencer, aunque algunos usuarios aseguraron que eso sólo habría sido por los alimentos.

Regala boletos para “Spider-Man 3”

“Si hacer algo bueno por un extraño parece una locura, entonces volvámonos locos”, dijo el joven cuyas buenas obras no pararon ahí y decidió regalar 40 boletos para la función de “Spider-Man: No Way Home”.

En el mismo video se puede ver que realiza un reto junto a su equipo de redes sociales, la finalidad era regalar 10 boletos cada uno totalmente gratis para ver la película que ya se convirtió en la tercera más taquillera de la historia.

Para ello, se dio a la tarea de buscar a personas en la calle que quisieran ver la película y les regaló los boletos sin pedir nada a cambio. Las personas se mostraron sorprendidas y agradecidas de poder sumarse a los fans de Marvel.

Finalmente, el equipo ganador obtuvo como premio 10 mil pesos por regalar todos los boletos gratis de “Spider-Man: No Way Home”.

