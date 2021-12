Mente Mujer: bell hooks, pionera y transgresora

Gloria Jean Watkins, más conocida por su seudónimo bell hooks, murió a los 69 años. Pionera entre las feministas afroamericanas en Estados Unidos, es considerada como una de las escritoras y teóricas más importantes de su generación.

La autora, profesora y activista nació en Hopkinsville, Kentucky en 1952, y publicó más 40 libros sobre feminismo, racismo, cultura, capitalismo, política, roles de género, amor y espiritualidad. "No podemos ver los logros del feminismo distintos y separados de otras luchas", declaró en vida.

Hooks adoptó el nombre de su bisabuela materna como seudónimo, pero lo diseñó con letras minúsculas para centrar la atención en su mensaje. Aseguraba que quería que los lectores se centraran en "la esencia de los libros, no en quién soy".

La primera obra importante de hooks, ¿No soy una mujer? (1981), fue nombrado uno de los 20 libros de mujeres más influyentes por PublishersWeekly, en 1992.

Continuó con FeministTheory: FromMarginto Center (1984), AllAbout Love: New Visions (2000) y We Real Cool: Black Men and Masculinity (2004).



De acuerdo con The Washington Post, su trabajo redefinió el feminismo y amplió el movimiento, “que a menudo ha sido percibido en este país como un instrumento de las mujeres blancas de clase media y alta”.

La autora asistió a la Universidad de Stanford en California, obtuvo una maestría en inglés en la Universidad de Wisconsin y un doctorado en literatura en la Universidad de California en Santa Cruz.

Desde 2004, enseñó en Berea College en Kentucky, una universidad de artes liberales gratuita, y en 2010 la escuela abrió, en su honor, el “Bell HooksInstitute”."Quiero que mi trabajo se centre en la curación", dijo hooks. "Soy afortunada porque todos los días recibo una carta, una llamada telefónica de alguien que me cuenta cómo mi trabajo ha transformado su vida".

Tras la noticia de su muerte, la escritora Roxane Gay tuiteó: "Oh, mi corazón. Bell hooks. Que descanse en el poder. Su pérdida es incalculable". Mientras que Margaret Atwood declaró: "Su impacto se extendió mucho más allá de los Estados Unidos: muchas mujeres de todo el mundo le deben una gran deuda".

Más de Hooks:

Su primera obra, una colección de poemas "And ThereWeWept", fue publicada en 1978.

En 1983 completó su doctorado en literatura en la Universidad de California, Santa Cruz, con una disertación sobre Toni Morrison.

Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism examina la naturaleza del feminismo negro bajo la lupa del sexismo y la esclavitud.

Enseñó en la Universidad de California, Santa Cruz, la Universidad Estatal de San Francisco, Yale, el OberlinCollege y el City College de Nueva York.

Fue incluida en el Salón de la Fama de los Escritores de Kentucky en el 2018.

En cuatro libros para niños sugirió que la alfabetización es crucial para desarrollar comunidades que no se vean afectadas por la raza, la clase o las desigualdades de género.

Utilizó su trabajo como una plataforma para ofrecer una teoría feminista más inclusiva.

Dedicó su trabajo a visibilizar que la raza, el género y la clase social de una persona estaban interconectados.

Por Melissa Moreno

