Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 19 de diciembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 19 de diciembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Tendrás muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría, sobre todo de alguien de no esperabas. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 17 y 21. Usa colores rojos y dorados para que tu suerte se multiplique.

En el amor, alguien del signo de Capricornio o Escorpión vendrá a ti para hablarte de formalidad. No debes cerrarte a la felicidad y al amor por las decepciones del pasado, arriésgate.

TAURO

Estás en época para renovarte por completo y salir a disfrutar de las posadas navideñas y fiestas familiares. Tendrás muy buen suerte este día. En el amor estarás muy bien correspondido y tu compatibilidad será con los signos de Escorpio o Capricornio, así que date la oportunidad.

GÉMINIS

Es momento de pensar en un patrimonio para tu futuro. Ten cuidado con tu salud, no te expongas a cambios bruscos de temperatura para no resfriarte.

Realizas una posada en tu casa, eres muy buen anfitrión y tus fiestas siempre son un éxito, solo recuerda controlar el alcohol para que después no tengas cruda moral.

CÁNCER

Ya es tiempo que tú mismo te consientas y te regales lo que más necesitas para que te sientas de lo mejor. En el amor estarás conociendo a personas muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 19 y 23. Este es uno de tus mejores días del mes.

LEO

Compras unos regalos de última hora, pero no gastes mucho, recuerda que lo que importa es la intención y los buenos deseos. Tendrás un golpe de suerte el día viernes con los números 16, 23 y 90. Saldrás de compras, te animarás a comprar cosas que ya necesitabas pero que no te atrevías a comprar.

VIRGO

Te invitan a una posada navideña en la que te vas a divertir mucho y te llenará de ánimos para lo que resta del año. Compras un regalo para un amor nuevo en esta navidad, solo recuerda que no puedes esperar nada a cambio y lo tienes que dar de corazón. Trata de descansar mucho para renovar energías.

LIBRA

Siempre te llega lo que necesitas para ser feliz y justo ahora te encuentras en tu mejor momento. En el amor seguirás con la buena racha de conocer a personas muy afines a ti, en particular del signo Acuario o Piscis. Te vas de viaje en estos días. Evita el consumo de alcohol, controla los vicios.

ESCORPIÓN

Compras los regalos para tu familia, recuerda que lo más importante es el amor con el que se da y no el precio del regalo. Comienzas a hacer arreglos en tu casa para la cena de nochebuena.

Viste de colores fuertes para que tu energía positiva se multiplique más rápido. Haz un esfuerzo por hacerte de eso que tanto deseas desde hace mucho tiempo.

SAGITARIO

En el amor estarás de lo mejor y bien correspondido. Tendrás muchas invitaciones a fiestas navideñas, organízate para no quedarle mal a nadie.

Hay una reunión familiar. Recuerda no tomar mucho alcohol para que después no te sientas mal o tener cruda moral por decir cosas que no quieres.

CAPRICORNIO

Es momento de hablar con todas las personas que estás molesto y quedar en paz, a nadie le hace bien guardar sentimientos negativos. Un amor del signo de Aries o Libra estará muy presente en este día. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 97 y 21.

ACUARIO

Recibes un regalo de alguien que no esperabas. Haces limpieza en tu casa para recibir a tu familia en estas fiestas. Ya no prometas lo que no puedes cumplir, especialmente con amores fugaces, tienes que ser más sincero para no lastimar a nadie. Trata de consentirte a ti mismo y comprarte todo lo que necesitas porque para eso trabajas todo el año.

PISCIS

Recuerdas mucho a un ex amor que ya no está, trata de hablarle y desearle lo mejor para que tu corazón esté en paz. Te regalas un celular o cambias tu computadora. Compras unos regalos.

