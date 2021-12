Joven es "desinvitada" de la boda de su amiga por verse "muy bien"

Siempre se habla de que las personas atractivas tienen ciertas ventajas en la sociedad, pero a veces hay excepciones y la belleza puede ser un problema. Tal es el caso de una modelo alemana, quien contó en TikTok que fue desinvitada de la boda de su amiga por “verse demasiado bien”, en lo que muchos de sus seguidores catalogaron como un acto de celos y desconfianza.

Alena, originaria de Heidelberg, Alemania, contó en su cuenta de TikTok que la historia es muy rara, pues su propia amiga seleccionó un vestido exclusivo para ella, pero la vérselo puesto le dijo que no asistiera a su boda porque acapararía la atención de todos y le robaría las miradas.

No fue a la boda, pero lució el vestido en redes

A pesar de no ir a la boda, la joven de 21 años se tomó algunas fotos con el vestido, el cual es de la diseñadora de Kosovo Albina Dyla y que presentaba un escote pronunciado y adornos de cristal. Las postales las subió a TikTok e Instagram, donde fueron todo un éxito.

“Mi amiga no me invitó a su boda porque creía que me veía demasiado bien con el vestido que eligió para mí”, contó que subió en la red social. En los comentarios, la influencer preguntó a sus seguidores por qué creían que su amiga reaccionó así; hubo respuestas variadas, pues unos argumentaban que debió haber complacido a la novia y otros que ésta fue egoísta.

“No entiendo cómo la gente piensa que alguien puede ‘eclipsar’ a la novia”, comentó una persona. “Están literalmente ahí para ti”. “Ella es quien eligió el vestido, así que podría haberte pedido simplemente que te cambiaras de vestido en lugar de darte una mala invitación ”, escribió otra.

