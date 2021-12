Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 12 de diciembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 12 de diciembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Será un día de mucho romance y pasión. Tu mejor compatibilidad es capricornio, piscis y leo estos signos van estar muy cerca de ti en todo lo que quieras realizar. Te llega un regalo que te hará sentir muy alegre.

TAURO

Deshazte de toda emoción negativa, de toda preocupación ambigua, de todo celo y envidia. Aprende a estar mejor contigo mismo, y vas a enfermar menos.

Es un día para hacer limpieza y para sustituir a quienes solo están a medias, sin comprometerse. Cuidado con los vicios del alcohol, cigarro o exceso de comida.

GÉMINIS

Hoy te has levantado con cierta melancolía y no sabes de dónde procede. Los astros tienen esa explicación: anhelas aquello que no ha sucedido en el seno de tu pareja.

Te gustaría darle más a la persona que amas: viajes, lujos, regalos… Ten paciencia, vas a conseguir hacerlo. Pones atención a tu salud y empiezas una dieta.

CÁNCER

Es momento de que pagues tus deudas. Es probable que tengas problemas familiares o laborales. Necesitas estabilidad en tu vida. No te compliques la vida y no pelees por todo.

Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si no te habla no le interesas, así que cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer a más personas compatibles.

LEO

Ya debes de dejar a un lado las infidelidades, yo sé que tu signo es fuego y es el más conquistador del zodiaco, por lo que siempre quiere tener dos o más amores a la vez, pero trata de buscar esa pareja estable en tu vida. Cuídate de las envidias. Es momento de materializar esa idea que tienes guardada desde hace tiempo.

VIRGO

Cuídate de problemas de dolor de cabeza o estrés así que trata de hacer algún tipo de relajación o meditación. Serán días de muchos festejos con tus amigos.

Cuida a tu mamá porque va a estar sufriendo de los huesos. Te busca un amor del pasado para volver. Recibes un regalo muy anhelado.

LIBRA

Tu signo es de aire y eres muy maduro en todos los sentidos, siempre buscas tu bienestar y el de tu familia y tratas de llegar a la cima, aunque te cueste trabajo, pero evita caer en conflicto con los demás; para lograrlo te recomiendo medir tus palabras y acciones. En el amor, llegará esa persona que tanto deseabas.

ESCORPIÓN

Consultas al médico por el agotamiento físico y mental que padeces últimamente. Piensas en tener un hijo sin casarte con tu pareja. Te invitan a salir de viaje para pasar las fiestas de la temporada. Viene una jornada económica de ahorro, pero saldrás triunfador y se sentirá bien.

SAGITARIO

Piensa si esa compra es absolutamente necesaria. Cuida más tu salud y no comas en exceso. Tus números de la buena suerte son 19 y 70. Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo.

Te cambias el look o te haces unas arreglos estéticos recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco

CAPRICORNIO

Tiempo de perdonar. Para que todo mejore, debes dar a algún ser querido, un detalle sencillo o una sorpresa que a él le guste. Te llega un dinero extra. Trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes.

ACUARIO

Te llegará una agradable sorpresa y tu luz espiritual se intensificará. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, recuerda que es mucho el estrés que enfrentas, así que sigue con el ejercicio y una dieta para que te sientas bien. Tienes una reunión familiar. Sigues con los preparativos de tu próximo viaje.

PISCIS

Es un buen día para desaparecer cosas de tu vida. No con un acto de magia, sino con responsabilidad y disciplina: desaparecer las tensiones, el rencor, los malos hábitos.

Trata de ahorrar y no gastes sólo por impulso, ten en cuenta que necesitas tener un respaldo financiero para sentirte seguro. Evita caer en chismes.

