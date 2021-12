El sorprendente test de personalidad que te indica si eres inteligente en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores y se han vuelto furor en las redes sociales. Por medio de sus resultados, los usuarios descubren sorprendentes aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está determinada por cuál de los dos lados es el que domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgió una innumerable cantidad de test que pueden revelar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. De igual manera debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres descubrir lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. ¡Los resultados te asombrarán! Haz la prueba.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Taza de café: sueles ser alguien muy temeroso. Eres muy estructurado por lo que, cuando algo no sale como lo esperabas, no sabes cómo reaccionar ante ello y entras en crisis. No te gustan los cambios. Tienes una tendencia negativa que hace que siempre veas el vaso medio vacío. Además eres desconfiado, crees que los demás conspiran en contra de ti. Debes aprender a relajarte y no pensar en exceso todo.

Mujer: te caracterizas por tu inteligencia y simpatía. Tu personalidad hace que no suelas pasar desapercibido cuando asistes a algún lugar o evento. Consideras que la vida se pasa muy rápido por eso aprovechas al máximo todo para no perderte de disfrutar nada. Tienes mucha facilidad para conversar con extraños y hacer amigos nuevos. Eres muy bondadoso y generoso con quienes te rodean y siempre ofreces ayuda sin esperar nada a cambio. Eres ejemplo de muchas personas por cómo afrontas la vida. Tu familia es tu principal prioridad en tu vida.