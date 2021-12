El sorprendente test de personalidad que te indica si eres demasiado positiva en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores en las redes sociales y ya se han vuelto furor. A través de ellos, los usuarios descubren increíbles aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Este modo de conocernos surgió cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y los dos hemisferios que posee (izquierdo y derecho) tienen una manera de funcionar distinta por lo que, la forma en que pensamos está determinada por el lado que más domina en nuestro interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, aparecieron numerosos test que permiten identificar la forma de pensar y los rasgos de personalidad de una persona. De igual manera, debes recordar que estas pruebas que circulan en redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de juegos que arrojan perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas ¡No hagas trampa! Los resultados te fascinarán.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Ave: eres una persona que se caracteriza por ser muy soñadora. Sueles imaginar muchas cosas en tu cabeza pero pocas veces eso se plasma en la realidad. Eres muy sociable y amas hacer amigos nuevos. Además sueles ser muy positivo, ves siempre el vaso medio lleno aunque la situación sea adversa. Tu autenticidad te hace destacarte adonde quiera que vayas.

Manos: te caracterizas por ser alguien muy ambicioso. Siempre vas por lo quieres y no paras hasta conseguirlo. Te escapas de los lugares en los que sientes que no puedes expandirte y crecer. No te gusta limitarte en nada pues crees que la vida es muy corta para no disfrutarla al máximo. Eres alguien muy generoso con quienes te rodean.