¡Spider-Messi confirmado! Así reaccionó Tom Holland al conocer al ganador del Balón de Oro | VIDEO

La euforia por la película Spider-Man: No Way Home está a todo lo que da, a un par de semanas de su tan esperado estreno en cines. El rostro de Tom Holland prácticamente podemos verlo ya por todos lados y en la actualidad es uno de los actores más populares, no solo por ser querido superhéroe arácnido de Marvel, sino por su participación en otras cintas igual de importantes como Cherry o Uncharted.

Aunque ahora está enfocado en la promoción de esta tercera entrega de Spider-Man visitando programas y dando entrevistas sobre ésta, lo cierto es que su popularidad lo lleva a estar en los mejores eventos no sólo de la industria cinematográfica: para prueba, fue una de las celebridades que robó cámara durante la entrega del Balón de Oro.

El actor de 25 años llegó acompañado de su famosa novia Zendaya, con quien protagoniza la saga de Spider-Man. Ambas figuras han sabido brillar con luz propia en sus diferentes proyectos pero, desde que hicieron oficial su relación, ahora se dejan ver juntos más que antes, aprovechando la promoción de la cinta.

El mágico encuentro de Holland con Messi

Y aunque los comentaristas de ESPN confundieron a la pareja del momento con Dua Lipa y "uno que tiene cara de Harry Potter", los demás sí lograron reconocerlos. Hasta Lionel Messi, considerado el mejor futbolista del mundo por séptima ocasión, se encontró a Spider-Man en la alfombra roja y no perdió la oportunidad de saludarlo.

Durante el mágico encuentro con el astro del Paris Saint-Germain, Tom Holland le tomó de la mano, le dijo algunas palabras y le deseó suerte con ambos pulgares. La felicidad en su rostro no se podía ocultar, pues aunque el actor inglés es seguidor del Tottenham, en alguna ocasión se la ha visto con la playera del Barcelona, equipo donde Messi jugó dos décadas.

Además, ¿a quién no le gustaría estrechar la mano aunque sea una vez con el mejor futbolista de los últimos tiempos? Luego del emotivo saludo entre ambas estrellas, los hermanos de Tom Holland, quienes lo acompañaron a la gala, tampoco pudieron esconder su emoción y al final del video que ya es viral en redes, se pueden apreciar sus reacciones.

