3 signos del zodíaco que quieren un amor que sea simple a partir del 9 de noviembre

Desde el origen mismo de la Humanidad, el interés por observar las constelaciones y los astros para determinar cómo influyen en la conformación de los seres humanos ha estado presente. Así, la astrología ha buscado investigar y definir a los signos del zodíaco como medio para determinar cómo son las personas de acuerdo a la hora, el día y el mes del año en el que hayan nacido.

Por eso justamente es que la astrología también tiene herramientas para determinar cuáles son los signos de zodíaco capaces de establecer relaciones a largo plazo, cuáles, los que aman la libertad y prefieren no solidificar sentimientos por mucho tiempo y los que apuntan más bien a la pasión como la clave que sustenta sus relaciones amorosas. También da cuenta sobre aspectos de la manera de ser y de las características natas de las personas, como por ejemplo, sus talentos o su intelecto, por mencionar solo algunos.

Géminis. A las personas de este signo no les gusta la soledad y durante el Vértice en Cáncer, sentirá la necesidad de estar en una relación o, al menos, de hacer que la que ya está en una mejor relación. ¿Qué podría mejorar tu relación? En realidad, no vale la pena pensarlo, ya que las emociones tan exageradas pueden no ser muy buenas. El vértice en Cáncer redirigirá a Géminis a la idea de simplificar las cosas. Usar esa brillante habilidad para comunicar esto con su pareja y observar cómo las cosas, es la premisa para una relación saludable.

Cáncer. Es un signo muy sensible y vulnerable. Usted no quiere volverse frío e insensible, pero poner su corazón allí lo asusta. Las personas de Cáncer proyectan argumentos, rechazos, teatro, escenas . Usted ha estado allí y ha hecho eso cuando se trata de relaciones que se vuelven tan complejas que son imposibles de manejar. El vértice en Cáncer te ofrece una solución obvia, una que no creías posible, pero que es completamente posible, y es la simplicidad. Simplifique sus necesidades, simplemente sus palabras cuando hable.

Capricornio: Durante el Vértice en Cáncer, te inspirarán nuevas formas de crear esta simplicidad en tu vida amorosa. No es que no te guste el romance y las cosas dulces que lo acompañan te gustan aunque esto no sea sostenible a lo largo del tiempo. De vez en cuando, claro, pero después de un tiempo, todo el bombo parece empujado. Quieres relajarte en tu relación y quieres que tu pareja sepa que expresar el amor de uno de manera sencilla no significa que sea menos amado. Se trata de mantenerse cuerdo; no querrás perder a esta persona, nunca, y si van a soportar el largo plazo, entonces ambos deben mantener el drama al mínimo, no tomarse todo tan en serio y fluir con la idea de que la simplicidad lo hace todo más fácil.