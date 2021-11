¿Pedro Infante en el multiverso de Spiderman? Fans revelan sus teorías más sorprendentes

Se han filtrado nuevas imágenes de la película Spider-Man: No Way Home, tercer filme del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel, y se ha asegurado la participación de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox junto a Tom Holland.

En tanto, el actor Tom Holland trató de aclarar la situación, con un comentario un poco confuso. En entrevista con Total Film, indicó “fue interesante que esos chicos entraran porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man y… Estoy hablando de Alfred, Jamie y esos chicos. Ver entrar a Alfred y tener que adaptarse a la forma en que se hacen las películas actualmente, pero también cambiar de director y el hecho de que ahora yo soy Spider-Man”.

Además, puntualizó que Tobey Maguire y Andrew Garfield no serán parte de la película. “La gente no me cree cuando digo que no volverán. Pero deberán creerme en algún momento”.

La reacción en redes sociales ha sido en el sentido de que en algún momento las teorías serán reales, pero otros se han burlado del hecho.

Uno de los usuario fue sarcástico en el sentido en como diversas generaciones que han visto Spiderman toman la noticia y fue un poco más allá, indicado que su abuelita indica que lo del multiverso no es nuevo y toma como ejemplo a Pedro Infante en la película Los tres Huastecos.

Otras personas confían en que las filtraciones resulten verdaderas en relación la aparición de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox

La fecha de estreno de la película está programada para el 17 de diciembre. Habrá que recordar que la primera película del superhéroe fue protagonizada por Maguire, la cual se estrenó en el 2002 y para julio del 2012 se dio a conocer El Sorprendente Hombre Araña y el papel lo interpretó a Andrew Garfield, y para el 2016, el personaje pasó a ser interpretado por Tom Holland.

