El sorprendente test de personalidad que te indica si eres inteligente en tan solo 1 segundo

Gracias a las investigaciones que a lo largo de la historia de la Humanidad han apuntado a descubrir características “escondidas” de las personas, diferentes herramientas se han utilizado para determinar la manera en que construimos nuestros vínculos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. En este sentido, los test de personalidad forman parte de esos elementos que han servido para acercarnos algo nuevo sobre nuestra forma de ser y de hecho, cada vez ganan más terreno en el plano virtual. A través de sus redes sociales, miles de personas suelen compartirlos a diario y hecho, se sienten identificadas con aquello que leen a partir de lo que ven en una determinada imagen.

Aunque los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son un recurso utilizado por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. A partir de su investigación, Sperry determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona inteligente. Dí qué ves en la imagen y sabrás si eres una persona verdaderamente inteligente. Si te gusto puedes compartirlo en las redes sociales.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Corazón: eres una persona muy detallista. La zona de confort no es para ti y cuando sientes que te estancas, sales corriendo y emprendes nuevos proyectos. No te gusta mantenerte quieto y siempre buscas desafiar tus propias limitaciones. Perdonas con mucha facilidad y no sueles guardar rencor. Consideras que todos pueden cambiar y mejorar. Tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida.

Personas: los que te conocen, sabes que te destacas por tu brillante inteligencia. Nunca pasas desapercibido y haces amigos con mucha facilidad. Siempre posees un nuevo tema de conversación y te caracterizas por ser respetuoso y cordial. No sueles tomar decisiones de manera apresurada. Huyes de la gente hipócrita y falsa. Te gusta ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Tiendes a mirar el pasado y con frecuencia te asusta lo que pueda ocurrir en el futuro.