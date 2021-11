3 signos del zodíaco que se desenamorarán durante el mes de noviembre

Desde el origen mismo de la humanidad, el interés por observar las constelaciones y los astros para determinar cómo influyen en la conformación de los seres humanos ha estado presente. Así, la astrología ha buscado investigar y definir a los signos del zodíaco como medio para determinar cómo son las personas de acuerdo a la hora, el día y el mes del año en el que hayan nacido.

Por eso justamente es que la astrología también tiene herramientas para determinar cuáles son los signos de zodíaco capaces de establecer relaciones a largo plazo, cuáles, los que aman la libertad y prefieren no solidificar sentimientos por mucho tiempo y los que apuntan más bien a la pasión como la clave que sustenta sus relaciones amorosas. También da cuenta sobre aspectos de la manera de ser y de las características natas de las personas, como por ejemplo, sus talentos o su intelecto, por mencionar solo algunos.

Tauro: el mes de noviembre te da claridad; y con la mente clara y la honestidad en tu corazón, sabes con certeza que ya no tienes esa misma chispa de amor por tu persona especial ¿Los amas? Oh, sí, lo haces, pero ¿estás enamorado? Bueno, es posible que lo haya sido hace unos pocos días, pero es inconstante y le gusta ser inconstante. Y lo que te dice tu inconstancia es exactamente lo que te dice la Luna en Libra: ya no estás enamorado de la persona en cuestión.

Géminis: con la astrología del mes de noviembre, ves racionalmente y sabes que el estado de estar enamorado no puede durar. No querrás herir a tu pareja diciéndole que así es como te sientes, pero tampoco la estás adulando las 24 horas, los 7 días de la semana y ellos se han dado cuenta. Es de esperar una confrontación esta semana, ya que a este tránsito le gusta aclarar el aire con verdades, tanto necesarias como innecesarias. No se pierde nada aquí, Géminis; puede que ya no estés enamorado, pero el amor que tienes es duradero y leal ¿Realmente necesitamos más?

Leo: te enorgulleces de estar enamorado como si ese estado fuese una especie de insignia de honor: has subido a la cima del montón de vulnerabilidades y aún has mantenido el corazón en la manga y la corona en la cabeza. Hasta que Moon In Libra comenzó el mes de noviembre e interrumpió el panorama. En realidad, no te gusta lo que ahora miras en ti y sientes decepción. En realidad, no es que algo ande mal en su ser. Pero no te dejes llevar por ese sentimiento hacia tu persona y sentir. En realidad, este proceso da cuenta de algo mucho mejor: no estar en estado de enamoramiento permanente, suele abrir la puerta al amor más duradero, profundo y real: aceptas a quien comparte su vida contigo, con sus defectos y virtudes, pero sin adularle ni ponerle en un pedestal.