Horóscopos: Ascenso en el TRABAJO y sorpresa AMOROSA para el domingo 7 de noviembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona importante está buscando asesoría en una materia que tú manejas y te has dado cuenta, ofrece tus servicios mediante un correo o una llamada telefónica, será muy bien recibida.

No dejes que otros piensen por ti y menos que tomen decisiones en tu nombre, es importante que aprendas a diferenciar entre quienes quieren el bien para ti y quienes solo buscan su conveniencia personal. El amor espera pacientemente por ti, pero se está cansando, no dejes que se vaya la persona que has estado buscando por tanto tiempo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes que comenzar a darle mayor prioridad a la familia, recuerda que si la has formado es para pasar tiempo con ella y no solo para tenerla como logro más en tu vida, tus seres queridos te extrañan y te lo harán saber durante la jornada.

No estás tomando momentos importantes para ver lo que pasa a tu alrededor, es de suma importancia que comiences a hacer esto, ya que probablemente hayas tenido que tomar muchos tiempos para estar en el trabajo y en las labores del hogar y no te has dado la instancia de mirar y contemplar un momento el espacio y encontrar respuestas a tus preguntas interiores.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

En una pareja las cosas deben ser compartidas, esto también corre para las tareas del hogar, donde debes tener cuidado con dejar la carga en solo una persona, si sucede que eres tú la persona encargada de realizar casi todo en casa, entonces debes pedir a tu pareja que se dividan mejor las tareas.

Siempre podremos confiar en que la vida nos mostrará el camino correcto que debemos seguir, no es bueno que siempre estés pensando que las cosas resultan mal para ti, eso solo te entrega fallas y luego puedes terminar arrepintiéndote de lo pesimista que estuviste siendo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Si tienes buenas vibras acerca del futuro que estás construyendo es momento de dejar que las cosas sigan así y que comiences a tener una forma de pasar sobre los problemas que puedas enfrentar en el camino, no es bueno que te detengas, estás llegando a ese estado que hace tiempo querías.

Alguien se ha fijado en ti para realizar un trabajo importante y te abordará durante la jornada, será algo muy bueno si le prestas atención y comienzas a idear cosas para proponer, no dejes nunca de lado tu parte creativa, es lo que más te ayuda a ser único en lo que haces como trabajo, no tengas miedo a demostrar lo que sabes.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es momento de tomar el amor que sientes por alguien y decirlo sin rodeos. Estás ante una oportunidad muy buena de ser feliz y necesitas comenzar a ver esto antes de que sea tarde.

No dejes de intentar el tener algo importante con una persona que ha llegado a tu vida para volar tu cabeza y llenar tu corazón de emoción, no impidas que el amor pase por ti, no estás en el momento de negarte a sentir. Tienes mucho porque luchar aún, no has llegado al final del camino, ten la fuerza necesaria para pasar por cualquier obstáculo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No es un buen día para hacer tratos de negocios con desconocidos y con gente que aún no tienes la confianza, no tengas miedo a decir que no a una propuesta que alguien te hará durante la jornada.

Muchas veces tendremos que partir de cero, los nuevos comienzos no son algo malo, sino que son oportunidades para poder arreglar errores que hemos cometido en el pasado, si estás en esta situación, saca lo mejor del nuevo periodo que estás viviendo empezando desde hoy.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si tienes cosas que aún debes concretar con respecto al amor, es probable que hayas visto la necesidad de hacer ciertos cambios en tu vida, no temas a ello, será algo muy positivo de hacer si te lo propones, los cambios siempre son buenos para nuestro camino.

Comienza por hacer algunas modificaciones en tu rutina diaria el día de hoy, es probable que tengas que estar un poco más activo por las mañanas, para ello existen muchas rutinas de ejercicio que pueden ayudarte, así como también maneras de alimentarte sanamente.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes que hablar con uno de tus padres, si aún están contigo, sobre un problema económico que tienes, no dejes de hacerlo, te ayudarán. Recibirás una llamada de negocios muy importante, no dejes de atender, podría ser una buena oportunidad. Una persona ha mostrado interés en ti y no has puesto atención, abre más los ojos.

Una persona del trabajo te hará un cumplido que te dejará con muy buen ánimo durante el día, es probable que se trate de un halago hacia tu trabajo, algo que te importa mucho, sobre todo durante el último tiempo. Camina al menos veinte minutos al día.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes de tomarle el peso a las cosas importantes y a lo que vale la pena en la vida, si tienes que hacer algo por ti en este momento, es mejor que te des ese espacio, aunque tengas que perder algunas cosas que te tenían muy bien.

Si sueñas en grande, entonces no es momento de tener miedos ni de frenarte frente a los progresos que vas obteniendo en la vida, no es bueno que siempre estés pensando que lo que bueno que te pasa tiene fecha de caducidad, recuerda que muchas cosas buenas llegan para quedarse, algunas lo hace para siempre, mejor piensa de forma más positiva y siéntete orgulloso de lo que estás logrando gracias a tu esfuerzo y constancia.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es importante saber que siempre cuando tengas la oportunidad de darle algo especial a la persona que estás conociendo o con la que llevas poco tiempo, le des todo el espacio y amor que necesite, no siempre vas a tener tan buena suerte en el amor y si ahora estás con alguien especial, demuestra lo que sientes, no cometas el mismo error que hace algún tiempo.

Capricornio debe tomarse las cosas con calma el día de hoy, es necesario que pienses un poco antes de actuar y que pienses bien los pasos que vas dando, no es bueno que siempre estés pensando lo que tienes que lograr y que te apures tanto en hacerlo, hay momentos donde es necesario respirar un poco y dejar que las cosas se vayan dando con calma y sin apuros.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tienes una deuda con alguien muy cercano y le da mucho temor el cobrarte, recuerda pagar lo que debes, si la situación es al revés y eres tú quién teme a hacer el cobro, entonces toma el valor para pedir lo que te corresponde, necesitas ese dinero.

El amor necesita que esperes un poco más, si estás en una relación no des el salto a pedir un compromiso más serio aún, podrías espantar a la persona, quizás no se encuentra lista aún, toma más tiempo para conocerle mejor. Si pretendes hacer un viaje pronto, es mejor que mires primero tu cuenta bancaria, ya que si no tienes el dinero necesario para ello es mejor que no lo intentes aún.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

omar decisiones serias siempre implica algunas dudas, ya que siempre nos preguntaremos qué hubiese pasado si hubieses cambiado de opinión y tomado otro camino, esto es algo normal, pero no te salva o te impide tener que seguir una sola línea.

No dejes que una persona poco grata para ti te diga el día de hoy lo que debes hacer, si se trata de una persona que es tu jefe o tu superior, es algo inevitable, deberás obedecer, pero si no lo es, entonces habla claro y sigue tus ideas. Piscis tiene una buena jornada, ya que puede cultivar uno de sus fuertes más grandes, la paciencia.

Frase del día: "Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias" - Rafael Nadal