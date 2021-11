5 signos del zodíaco con los que es difícil llevarse bien

A lo largo de la historia de la humanidad, la astrología (disciplina que estudia los astros y las constelaciones y su influencia en los seres humanos) ha buscado investigar los signos del zodíaco como medio para determinar cómo son las personas de acuerdo a la hora, el día y el mes del año en el que hayan nacido.

De hecho, si de vínculos se trata, la astrología también tiene herramientas para determinar cuáles son los signos de zodíaco capaces de establecer relaciones a largo plazo, cuáles, los que aman la libertad y prefieren no solidificar sentimientos por mucho tiempo y los que apuntan más bien a la pasión como la clave que sustenta sus relaciones amorosas. En esta nota te contamos cuáles son los más difíciles a la hora de llevarse bien.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): es un desafío tener una discusión personal con alguien de Acuario, pues son personas que no te dejan expresar completamente tus sentimientos. Acuario no siente empatía por otras personas, pero aún requiere que sus seres queridos sean conscientes de sus sensibilidades. Alguien de este signo no discutirá lo que les molesta o por qué, pero esperará que entiendas que lo que sea que estén sintiendo es de suma importancia, incluso si se niegan a hablar de ello. Nunca sabes cuál es tu posición con Acuario, y si te aman o no pueden soportar verte.

Aries (21 de marzo - 19 de abril): las personas de Aries son divertidas siempre que sigas su ejemplo y cumplas con sus demandas. No les importan las opiniones de otras personas y rara vez consideran las consecuencias de sus acciones. Si no te gusta el conflicto, la toma de riesgos y tener un código moral ambiguo, es posible que tengas dificultades con Aries. Son personas exigentes con los demás y literalmente no tienen paciencia. Además, nunca admitirán que cometieron un error o que se equivocaron, y en lugar de reconocerlo, se embarcarán en una aventura y no se ocuparán de ello. Si tienes problemas con Aries, puedes olvidarte de tratar de hablar con ellos, ya que sin duda tienen mejores cosas que hacer.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las personas que coinciden con este sigo son conocidas por tomar lo que quieren cuando lo quieren. Manténgase lo más lejos posible de un Escorpión enojado porque cuando se enojan, atacan de manera aterradora. Cuando se ponen celosos o resentidos, no hay forma de razonar con ellos. Si Escorpio cree que le has mentido o traicionado de alguna manera, no habrá discusión; te sacarán de su vida y probablemente harán planes de venganza. Son excelentes para descubrir el punto débil de alguien y aprovecharlo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): las personas de Géminis parecen encantadoras y tranquilas, pero puede ser frustrante y desafiante no solo lograr que te escuchen sino que también mantengan su atención. Los géminis son muy sensibles y pueden imaginarse el dolor donde no lo hay. Su movimiento a seguir cuando creen que les faltan el respeto o se sienten heridos es fingir indiferencia. Géminis dirá una cosa y hará algo completamente diferente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Cuando Virgo se siente amenazado, se volverán contra la persona que sienten que los está amenazando, y no se contendrán. Los virgo pueden ser duros con sus comentarios y es posible que lamentes pedirles notas sobre un proyecto. Virgo puede ser muy crítico. Los virgo son quisquillosos y, a veces, parece que buscan el más mínimo error. Saben cómo se debe hacer algo y están bastante convencidos de que tú no.