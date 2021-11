El sorprendente test de personalidad que te indica si eres humilde en tan solo 1 segundo

A lo largo de la historia, diferentes herramientas se han utilizado para determinar la manera en que construimos nuestros vínculos y percepción del mundo. Los test de personalidad forman parte de esos elementos que han servido para acercarnos algo nuevo sobre nuestra forma de ser y de hecho, cada vez ganan más terreno en el plano virtual. A través de sus redes sociales, miles de personas suelen compartirlos a diario.

Es que, aunque los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son un recurso utilizado por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. Gracias a su descubrimiento, Sperry determinó que en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona bondadosa. Dí qué ves en la imagen y verás cómo eres en realidad ¿Perro o gato?. Puedes compartir tu resultado en las redes sociales.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Perro: eres alguien a quien todos conocen por ser muy responsable. Te agrada atender a quienes te rodean e incluso, en varias oportunidades, has preferido sacrificar tu propia felicidad por ver feliz a otro. Nunca harías algo para perjudicar a quien amas. Posees objetivos muy claros en tu vida y vas tras ellos cueste lo que cueste. Los tropezones no significan para ti un fracaso y de hecho, por lo general te ayudan a levantarte con más fuerza para concretar tus metas. No eres de las personas que toman una decisión de manera apresurada.

Casa: te caracterizas por ser alegre y extrovertido. Las demás personas te perciben como un referente a seguir y admiran tu forma de encarar la vida. No le temes al qué dirán y te caracterizas por tu autenticidad. Siempre te encuentras bien predispuesto a ofrecer ayuda a quien la necesite. Todos los que te conocen, saben que eres una persona humilde, generosa y muy atenta con todos los que se cruzan en tu camino. Prefieres no te gusta prejuzgar a la gente y en general, no te cuesta mucho perdonar a alguien que en algún momento te ha hecho daño.