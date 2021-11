Estos son los signos del zodíaco más difíciles de conquistar según la astrología

Desde tiempo inmemorial, la astrología, disciplina que estudia los astros y las constelaciones y su influencia en los seres humanos, ha desenmarañado a los signos del zodíaco como medio para determinar cómo son las personas de acuerdo a la hora, el día y el mes del año en el que hayan nacido.

Lo cierto es que si de vínculos se trata, la astrología también tiene herramientas para determinar cuáles son los signos de zodíaco capaces de establecer relaciones a largo plazo, cuáles, los que aman la libertad y prefieren no solidificar sentimientos por mucho tiempo y los que apuntan más bien a la pasión como la clave que sustenta sus relaciones amorosas. En esta nota, te contamos cuáles son los signos más difíciles de conquistar a la hora del amor.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio). Géminis es curioso y despreocupado y al mismo tiempo es un poco ansioso a veces. Las personas de géminis tienen una doble personalidad para mantenerte alerta y eso puede ser divertido. Una persona de Géminis no es de las que se comprometen de inmediato, por lo que se necesitará de alguien decidido para conquistarle. Sin embargo, no permitas que eso te asuste. Si bien puede ser escamoso y espontáneo, es simplemente porque hay mucho del mundo para ver y tan poco tiempo para verlo. En realidad, lo que puede sucederles es que sientan miedo de dejar entrar a alguien en su vida que no se quede para compartir de manera profunda diferentes vivencias. El consejo es que no te rindas, porque lo que te espera después del período de coqueteo y juegos confusos, es el amor más fuerte que jamás hayas experimentado. Las personas de Géminis son apasionadas y buscan una pareja con la misma sed de vida, incluso si eso significa dejarte en suspensión por un tiempo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre). A Libra no le gusta estar solo. Para este signo es una prioridad en la vida buscar a alguien compatible, porque no ama nada más que un equilibrio pacífico. Pero te llevará algo de tiempo descubrir cuál es ese equilibrio y quién debería ser esa persona, porque es un signo muy indeciso. Entonces, si estás lidiando con alguien de este signo, es probable que te acompañe todo el tiempo que necesite (de la manera más amorosa posible). Esto significa que no aceptará salir con cualquiera. Es un signo extremadamente dedicado y cariñoso, por lo que es muy importante para ellos encontrar a alguien que los trate de la misma manera. Puede parecer que vayas a envejecer persiguiendo a libra por un tiempo, pero en realidad te está poniendo a prueba. El signo Libra quiere asegurarse de que los mantengas en el centro de la relación como sienten que se lo merecen.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre). Las personas de este signo se caracterizan por su terquedad. Les encanta tener razón, así que si se dan cuenta de que alguien está interesado en ellos, lo tomarán y correrán, queriendo saborear cada momento de la persecución. No les gustan las parejas que son pasivas por naturaleza. Entonces, en otras palabras, quieren que su compañía romántica crezca un a la par y se los "gane". Escorpio es un signo conocido por su lado loco, pero puede ser frío y tranquilo cuando quiere para mantener a un posible pretendiente adivinando. El escorpión sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Te atraerá con su misterio y te mantendrá en una persecución constante una y otra vez, sin el menor indicio de dónde están realmente sus intereses.