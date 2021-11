El sensacional test de personalidad que te indica si eres totalmente libre en tan solo 3 segundos

Es sabido que según en la manera en que construimos nuestros vínculos y percepción del mundo, la realidad puede ser interpretada mediante los test de personalidad. Estas herramientas cada vez ganan más terreno en el plano virtual y son compartidas por miles de cibernautas a través de sus redes sociales.

Es que, aunque los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son un recurso utilizado por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.Gracias a su descubrimiento, Sperry determinó que, en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante.

De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad. En este test de personalidad, viral en las redes sociales, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona bondadosa. Dí qué ves en la imagen y verás cómo eres en realidad.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Guitarra: eres una persona que se destaca por ser muy extrovertido. No te gusta que te digan qué hacer o a dónde ir. Te caracterizas por ser un alma totalmente libre. La zona de confort no es para ti y necesitas si o si estar en movimiento. Nunca te privas de hacer algo que te genera placer. Consideras que la vida es muy corta para arrepentirse de las cosas que no se hacen. En general sobresales del resto de la gente por ser muy sociable y hacer amistades nuevas sin demasiado esfuerzo. Los que te conocen saben que si asistes a un evento, vas a ser quien llame la atención del resto.

Cuchara: eres una persona muy estructurada e insegura. Un rasgo particular de tu personalidad es que hay veces en las que no sabes bien lo que deseas y por ello, quieres tener todo y a la vez nada. Te cuesta tomar decisiones y recurres a tus seres queridos para que te ayuden a optar por lo mejor para ti. Puede que haya situaciones en las que sientes que te “ahogas en un vaso de agua”. Por eso, debes aprender a relajarte para entender que la vida no es tan difícil como crees. En realidad, cuando descubras que tus miedos no son tan grandes como crees, empezarás a disfrutar de la vida con mayor tranquilidad.