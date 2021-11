Profesor de secundaria se suscribe a OnlyFans de una exalumna para acosarla

La influencer Richelle Knuper, de 22 años, se volvió tendencia luego de que expuso en sus redes sociales a su antiguo profesor de secundaria, quien se suscribió a su cuenta de Only Fans, donde suele subir contenido sexual y erótico, y además él le mandó un mensaje que ella consideró como inapropiado.

Richelle aseguró que su antiguo maestro le impartió clases cuando ella era menor de edad y que verlo entre sus suscriptores le causó incomodidad y más cuando él le escribió “Siempre supe que eras especial”. Todo esto lo dio a conocer a través de su cuenta de TikTok.

Richell, mejor conocida como Rara, compartió lo sucedido con su exprofesor, cuya identidad no reveló para “no generar problemas”, pero lo más seguro es que las autoridades escolares estén al tanto de lo ocurrido por lo grande que se hizo la noticia. “Esto me hace sentir muy incómoda. Después de que un ex profesor de la secundaria se suscribió a mi Only Fans y me dijera, siempre supo que era especial”. Su historia de acoso rápidamente se difundió en todas las plataformas.

¿Quién es Richelle Knupper y por qué es famosa?

Richelle es muy popular en Estados Unidos en plataformas como TikTok, Instagram y Only Fans, pero también se dedicó al modelaje durante algunos años; ella se volvió viral anteriormente puesto denunció a la agencia que la promovía de obligarla a alterar su alimentación para ser ‘más delgada’.

Tras la polémica que levantó, su carrera como modelo en grandes pasarelas se truncó, pero emprendió su caminó en las redes sociales, donde documentó su mejoría de salud física y mental. Ahora vuelve a generar controversia, pues en las redes recibió comentarios de apoyo, pero también hubo quien la criticó por “quejarse” de un sin sentido, además sus seguidores le preguntaron en redes sociales si hizo algo al respecto, pero ella no contestó.

