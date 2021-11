Tres signos del zodíaco inteligentes que son sabios más allá de sus años

A lo largo de la historia de la humanidad, la astrología ha sido una herramienta capaz de estudiar la forma de ser de las personas y cómo ellas establecen sus vínculos afectivos de acuerdo al día en que hayan nacido. Basado en los astros y las constelaciones a las cuales las personas pertenecen, los signos del zodiaco son la construcción más acabada sobre la relación entre el universo y el comportamiento humano.

En esta nota, te contamos los tres signos del zodíaco que saben conservar su potente inteligencia aún en la tercera o cuarta edad, según la astrología:

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo). De todos los signos del Zodíaco, Piscis es el más sabio. Por lo general son personas que demuestran una gran inteligencia. La sabiduría de Piscis proviene de su compasión por los demás. Enfatizan y están conectados con lo que están pasando otras personas y son capaces de aprender de experiencias ajenas (casi nadie tiene ese superpoder). Son personas que absorben conocimiento de cada ser humano que descubren y, su inspiración, los lleva a "elevar" ese conocimiento y convertirlo en arte. Además, las personas de Piscis siempre están ahí para quien lo necesite. Pero no lo hace sólo por ayudar desinteresadamente, sino que ofrecer su ayuda le permite entrar en espacios distintos y tener nuevas experiencias. Se les conoce como almas viejas y tienen una fuerza tranquila que les ayuda a ayudar a otros a superar tiempos difíciles, porque Piscis sabe qué es lo importante. Además, las personas que nacieron bajo el signo de Piscis no son egocéntricas, por lo que su ego no se interpone en el camino de dar y recibir consejos significativos, así como pasarse la vida aprendiendo, aunque deban ponerse en posición de aprendiz con gente que es menor o tiene menos currículum. Piscis aprende su sabiduría incluso de los niños.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero). Las personas de Acuario son consideradas sabias porque son inconformistas. Sienten que no tienen que ser como todos los demás y se sienten cómodos yendo contra la corriente. Acuario puede cambiar las cosas y ver el potencial donde otras personas podrían no hacerlo. Son seres con una gran apertura a las posibilidades, pero continúan aprendiendo de los errores cometidos en el pasado. Pueden ser alborotadores y personas que simplemente no encajan, pero no solo aprenden de sus experiencias, sino que ayudan a moldearlas. Acuario y Escorpio son polos opuestos, lo que hace que Escorpio sea el menos sabio de todos los signos del zodíaco y; por lo tanto, uno de los signos que hace más daño a quienes lo rodean.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero). Las personas de Capricornio, según el zodíaco, están entre las de mayor inteligencia. Son quienes por lo general suelen abocarse a solucionar problemas y disfrutan de ayudar a salvar el planeta y a todos en él. Las personas de Capricornio, según el zodiaco, demuestran una gran sensibilidad. Son plenamente conscientes de las consecuencias si hacen algo sin pensarlo bien antes. Quienes hayan nacido en la fecha que coincide con este signo, no necesitarán demostrar todo lo que saben sino que eligen mostrarlo en pequeñas formas, a veces de manera muy distinta a la esperable por el común de la gente.