El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona sabia en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores y son furor en las redes sociales. A través de sus resultados, los usuarios descubren sorprendentes facetas de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron numerosas pruebas que pueden revelar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. De igual manera debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te sorprenderán ¡Descúbrete!

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Corazón: eres una persona que no le agradan las limitaciones y siempre buscas romper esquemas. Te gusta desafiarte y salir de tu zona de confort. Evitas los lugares en los que sientes que no vas a poder crecer. Tienes facilidad para perdonar y no sueles guardar rencor. Tratas a los otros del mismo modo que te tratan a ti.

Búho: sobresales por tu sabiduría. Te caracterizas por ser alguien objetivo y siempre escuchar lo que te dice tu corazón. No sueles pasar desapercibido cuando asistes a los lugares. Eres muy atrayente y quienes te rodean buscan estar en tu compañía. Eres una gran fuente de inspiración y vitalidad para muchos. Tu simpatía te destaca del resto.