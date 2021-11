El sensual baile de Belinda a Nodal y los villancicos de María León, La Josa y Paty Cantú; Los mejores TikTok de este 26 de noviembre

Último fin de semana de noviembre de 2021 y con él algunos de los videos que se han hecho muy populares en las últimas horas, uno de ellos con la pareja del momento en el medio del espectáculo, nos referimos a Cristian Nodal y Belinda, mismos que siguen dando mucha tela de donde cortar con su relación amorosa.

En tanto, tres de las voces más sensuales del medio del espectáculo mexicano, están de manteles largos con la interpretación de uno de los éxitos más sonados de la diva del pop, Mariah Carey, aprovechando que prácticamente estamos ya en la temporada invernal y de fin de año.

Nos referimos a María José, Paty Cantú y María León, quienes compartieron en sus redes sociales, sus mejores ‘gorgoritos’ de la temporada navideña, y aprovecharon para celebrar con Paty su cumpleaños.

Belinda cautiva con sexy baile

La intérprete del ‘Sapito’ y actual pareja del cantante regional mexicano, Cristian Nodal, compartió en sus redes sociales un video muy sexy en el que se contonea al ritmo de la música, como una regalo para su novio, de quien se encuentra muy enamorada desde hace ya algunos meses.

La joven actriz, cantante e influencer, aparece bailando por solo unos segundos con ropa deportiva, sin embargo, en un breve espacio levanta su sudadera (la cual lleva el nombre de su novio), para mostrar a la cámara parte de su espalda y la cintura, para después darse la vuelta y enviar una tímida sonrisa.

El video captó la atención no solo de Nodal, sino también de sus miles de fans que no tardaron en agradecer el ‘detalle’.

Villancicos con toque sexy

Mientras que las guapas y sensuales cantantes María José ‘La Josa’, Paty Cantú y María León, ofrecieron una probadita de su más reciente colaboración para esta temporada decembrina, con su mejor interpretación del éxito que encumbró a la diva del pop estadunidense, Mariah Carey, el tema ‘All I Want For Christmas is You’.

Dicho video e interpretación puede ser apreciado en la plataforma de Amazon Music, sin embargo, la colaboración llamó la atención de sus fans, y de inmediato se hicieron virales.

SEGUIR LEYENDO:

María León, María José y Paty Cantú CANTARÁN exitoso tema NAVIDEÑO de Mariah Carey: VIDEO

Nodal busca complacer a Belinda; quiere que la boda sea como lo ha soñado

De espalda y descubriendo su cinturita, así le bailó Belinda a Nodal: VIDEO