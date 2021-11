“Cuerpos y universos. Formas de la moda”, la exposición que rompe esquemas y tendencias

Esta exhibición está compuesta por sólo 26 piezas entre accesorios y prendas, las cuales reflejan el concepto de diseño de Comme des Garçons, la famosa firma japonesa creada por Rei Kawakubo, en la que también están integradas creaciones de dos importantes diseñadores de la firma, Junya Watanabe y Kei Ninomiya.

“Este tipo de piezas que puedes ver aquí son todos looks de pasarela, a los que no podemos acceder facilmente en México. No es algo que te encuentras todos los días en una tienda o que vez a la gente usar, y no queríamos perder la oportunidad de acercar al público en Ciudad de México, a un trabajo tan espectacular como éste”, recalcó Mónica Mendoza, curadora de la muestra.